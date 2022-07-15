Украина закачала в подземные хранилища уже 11,3 млрд м³ газа – Шмыгаль

"Мы понимаем, что нас ждет тяжелый отопительный сезон, поэтому мы уже три месяца ведем подготовку к разным сценариям. У нас создан штаб на высочайшем уровне", – сказал он.
По словам главы правительства, подготовка включает четыре аспекта: достаточное количество запасов газа, угля, готовность энергогенерирующих предприятий и инфраструктуры и подготовка к экстренным ситуациям.
"Продолжается закачка газа в украинские подземные газовые хранилища. По состоянию на сегодня у Украины есть уже 11,3 млрд м³ газа. Всего с начала года было закачано почти 3 млрд м³ "голубого топлива". Созданы возможности для физического реверса газа из Европы. Несмотря на военные действия, добыча газа госкомпанией "Укргазвидобування" почти не уменьшилась. "Нафтогазу" поставлена задача к началу отопительного сезона иметь в хранилищах 19 млрд м³ газа", – сказал Шмыгаль.
Он сообщил, что по состоянию на середину июля в Украине есть 1,5 млн тонн угля.
"Это в два с половиной раза больше, чем определенные официальными документами гарантированные запасы на это время. Продолжаем наращивать собственную добычу, формируем договоренности со странами-партнерами, чтобы к началу отопительного сезона наши запасы составляли надежные более 2 млн тонн", – рассказал глава правительства.
В июне в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения. Штаб возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Задача штаба – сбалансирование энергосистемы, ремонты и оперативное решение проблем.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что из-за войны, которую начала Россия в Украине, и постоянных обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы и энергетиков уже "достигли десятков миллиардов гривен".
Глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко заявил, что, исходя из правительственной задачи накопить к осенне-зимнему периоду 19 млрд м³ газа, импортировать придется примерно 6 млрд м³, для чего "Нафтогазу" нужно до $8 млрд.
В конце апреля правительство Украины приняло решение оставить цены на газ для населения и критически важных предприятий без изменений.
Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что зимой в квартирах киевлян будет холоднее, чем обычно.