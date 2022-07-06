ДТЭК Ахметова: Сейчас наш главный приоритет – обеспечить энергобезопасность государства

ДТЭК уже начал подготовку к следующему отопительному сезону Фото: rbc.ua

"Сегодня главное в Украине – это энергобезопасность. Мы будем добывать уголь и производить тепловую электроэнергию столько, сколько потребуется государству с точки зрения энергетической безопасности. Пока это приоритетная задача", – сказал он.

Тимченко добавил, что компания будет заниматься строительством генерирующих мощностей, которые в будущем заменят собой угольную генерацию.

"Стратегически мы не отказываемся от планов к 2040 году стать углеродно-нейтральной компанией. Конечно, из-за войны эти темпы замедлились", – подчеркнул он.