ДТЭК Ахметова: Сейчас наш главный приоритет – обеспечить энергобезопасность государства

"Сегодня главное в Украине – это энергобезопасность. Мы будем добывать уголь и производить тепловую электроэнергию столько, сколько потребуется государству с точки зрения энергетической безопасности. Пока это приоритетная задача", – сказал он.
Тимченко добавил, что компания будет заниматься строительством генерирующих мощностей, которые в будущем заменят собой угольную генерацию.
"Стратегически мы не отказываемся от планов к 2040 году стать углеродно-нейтральной компанией. Конечно, из-за войны эти темпы замедлились", – подчеркнул он.
ДТЭК заранее начал подготовку к следующему отопительному сезону, реализуя ремонтную кампанию генерирующего оборудования и формируя запасы топлива, сообщали в компании.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что отопительный сезон 2022–2023 будет самым сложным за все время независимости Украины.