Франция заполнила газовые хранилища на 80%

По словам министра, заполнить хранилища на 100% страна сможет до 1 ноября, что и было целью правительства.
Панье-Рюнаше уточнила, что Франции придется сократить потребление ископаемого топлива, в том числе использовать меньше природного газа в ближайшие годы.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
На фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку" до 20% от мощности трубопровода Европейская комиссия представила план энергонезависимости от поставок из России, который предусматривает сокращение использования газа в странах ЕС на 15% к следующей весне.