Франция заполнила газовые хранилища на 80%

По словам французского министра, окончательно хранилища будут заполнены до 1 ноября Фото: EPA

По словам министра, заполнить хранилища на 100% страна сможет до 1 ноября, что и было целью правительства.

Панье-Рюнаше уточнила, что Франции придется сократить потребление ископаемого топлива, в том числе использовать меньше природного газа в ближайшие годы.