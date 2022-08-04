"Мы обеспечены на этот сезон". Польша заполнила газовые хранилища перед зимой на 100%

По ее словам, страна заполнила свои подземные хранилища и обеспечила постоянный импорт газа. После того как Россия отключила ее от поставок, правительство договорилось о пополнении запасов из нескольких источников.
"Мы обеспечены на этот сезон. У нас 100% газа в хранилищах. Все поставки газа, несмотря на то, что происходит с "Северным потоком", осуществляются. То же самое и с углем", – сказала министр.
Москва сообщила, что, согласно заключенным контрактам с поставщиками, правительство гарантированно обеспечило энергоресурсами экономику до конца 2022 года и ведет работу с заделом на 2023 год.
29 сентября должен быть официально открыт газопровод Baltic Pipe, который свяжет норвежские газовые ресурсы с Данией и Польшей. Он сможет транспортировать 10 млрд м³ в год в Польшу и 3 млрд м³ из Польши в Данию, проинформировала Москва.
Кроме того, уже подписан контракт с датским партнером Oersted на поставку 6 млрд м³ топлива, добавила представитель польского правительства.
С 27 апреля "Газпром" досрочно остановил поставки газа в Польшу из-за отказа польской PGNiG платить за газ в рублях. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заверил, что эта ситуация не повлияет на безопасность домохозяйств в Польше благодаря многолетним усилиям правительства, направленным на получение газа из других стран. "Российский газовый шантаж против Польши не будет иметь никакого эффекта", – отметил он.