"Мы обеспечены на этот сезон". Польша заполнила газовые хранилища перед зимой на 100%

Согласно заключенным контрактам, правительство обеспечило энергоресурсами экономику до конца 2022 года и ведет работу с заделом на 2023 год Фото: ЕРА

По ее словам, страна заполнила свои подземные хранилища и обеспечила постоянный импорт газа. После того как Россия отключила ее от поставок, правительство договорилось о пополнении запасов из нескольких источников.

"Мы обеспечены на этот сезон. У нас 100% газа в хранилищах. Все поставки газа, несмотря на то, что происходит с "Северным потоком", осуществляются. То же самое и с углем", – сказала министр.

Москва сообщила, что, согласно заключенным контрактам с поставщиками, правительство гарантированно обеспечило энергоресурсами экономику до конца 2022 года и ведет работу с заделом на 2023 год.

29 сентября должен быть официально открыт газопровод Baltic Pipe, который свяжет норвежские газовые ресурсы с Данией и Польшей. Он сможет транспортировать 10 млрд м³ в год в Польшу и 3 млрд м³ из Польши в Данию, проинформировала Москва. Кроме того, уже подписан контракт с датским партнером Oersted на поставку 6 млрд м³ топлива, добавила представитель польского правительства.