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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число пострадавших в результате российского обстрела Марганца возросло – глава ОВА

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Резниченко рассказал о пострадавших в результате российского обстрела
Резниченко рассказал о пострадавших в результате российского обстрела
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Еще двое пострадавших от российских обстрелов Марганца Днепропетровской области обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"В больницу обратились еще двое пострадавших из-за обстрела Марганца. Женщины 32 и 78 лет. Они лечатся дома. В настоящее время из-за сегодняшнего обстрела Марганца ранены четыре человека", – сообщил он.

Сегодня оккупанты обстреляли Марганец из ствольной артиллерии. Ранее было известно о двух пострадавших.

Резниченко также сообщил, что оккупанты из реактивных систем залповго огня "Град" обстреляли Мировскую общину.

"Попал по психоневрологическому интернату. Заведение разрушено. Людей там не было – все давно эвакуированы. В общине повреждено пять домов. Никто не пострадал", – написал он.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Российские оккупанты с 12 июля системно обстреливают Никополь и Никопольский район. Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в Telegram рекомендовал жителям райцентра "лучше не находиться на улицах без необходимости" или временно покинуть город.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, пострадавшие, Марганец
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