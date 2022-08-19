Число пострадавших в результате российского обстрела Марганца возросло – глава ОВА

"В больницу обратились еще двое пострадавших из-за обстрела Марганца. Женщины 32 и 78 лет. Они лечатся дома. В настоящее время из-за сегодняшнего обстрела Марганца ранены четыре человека", – сообщил он.
Сегодня оккупанты обстреляли Марганец из ствольной артиллерии. Ранее было известно о двух пострадавших.
Резниченко также сообщил, что оккупанты из реактивных систем залповго огня "Град" обстреляли Мировскую общину.
"Попал по психоневрологическому интернату. Заведение разрушено. Людей там не было – все давно эвакуированы. В общине повреждено пять домов. Никто не пострадал", – написал он.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Российские оккупанты с 12 июля системно обстреливают Никополь и Никопольский район. Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в Telegram рекомендовал жителям райцентра "лучше не находиться на улицах без необходимости" или временно покинуть город.