Обстреляны жилые кварталы Марганца в Днепропетровской области, два человека ранены – ОВА

По его данным, оккупанты выпустили пять снарядов из ствольной артиллерии по жилым кварталам Марганца.

Предварительно там ранены два человека – 18-летняя девушка и 40-летний мужчина, они оба находятся в больнице.

"В городе есть разрушение построек. Выведена из строя линия электропередач", – написал глава области.

Также враг ударил по Мировской общине, последствия выясняются, добавил он.