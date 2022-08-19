Обстреляны жилые кварталы Марганца в Днепропетровской области, два человека ранены – ОВА

По его данным, оккупанты выпустили пять снарядов из ствольной артиллерии по жилым кварталам Марганца.
Предварительно там ранены два человека – 18-летняя девушка и 40-летний мужчина, они оба находятся в больнице.
"В городе есть разрушение построек. Выведена из строя линия электропередач", – написал глава области.
Также враг ударил по Мировской общине, последствия выясняются, добавил он.
Российские оккупанты с 12 июля системно обстреливают Никополь и Никопольский район. Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в Telegram рекомендовал жителям райцентра "лучше не находиться на улицах без необходимости" или временно покинуть город.