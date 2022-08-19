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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстреляны жилые кварталы Марганца в Днепропетровской области, два человека ранены – ОВА

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Разрушены жилые дома, выведена из строя линия электропередач
Разрушены жилые дома, выведена из строя линия электропередач
Фото: Валентин Резніченко / Telegram

19 августа Россия атаковала с воздуха населенные пункты Никопольского района Днепропетровской области, об этом глава областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил в Telegram.

По его данным, оккупанты выпустили пять снарядов из ствольной артиллерии по жилым кварталам Марганца.

Предварительно там ранены два человека – 18-летняя девушка и 40-летний мужчина, они оба находятся в больнице. 

"В городе есть разрушение построек. Выведена из строя линия электропередач", – написал глава области.

Также враг ударил по Мировской общине, последствия выясняются, добавил он.

Контекст:

Российские оккупанты с 12 июля системно обстреливают Никополь и Никопольский район. Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в Telegram рекомендовал жителям райцентра "лучше не находиться на улицах без необходимости" или временно покинуть город.

Теги: Днепропетровская область, артиллерия, Никополь, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, российская агрессия, война России против Украины, Марганец
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