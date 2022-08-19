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Зеленский: Если российский шантаж радиацией продолжится, это лето может стать для европейских стран одним из самых трагических

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Зеленский: С миссии на ЗАЭС может начаться восстановление полной безопасности на станции и в Энергодаре
Зеленский: С миссии на ЗАЭС может начаться восстановление полной безопасности на станции и в Энергодаре
Фото: EPA

С миссии, которая должна отправиться на Запорожскую атомную электростанцию, может начаться восстановление безопасности ЗАЭС и города Энергодар. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, опубликованного 19 августа его пресс-службой.

По словам президента, украинские дипломаты, партнеры, представители ООН и МАГАТЭ прорабатывают конкретные детали миссии, которая должна быть отправлена на Запорожскую АЭС.

"С этой миссии может начаться восстановление полной безопасности на ЗАЭС и в Энергодаре. И я благодарен всем, кто присоединился к этой работе и инициативе. Если российский шантаж радиацией продолжится, то это лето может войти в историю разных европейских стран как одно из самых трагических за все время. Потому что ни одной инструкцией ни на одной атомной станции мира не предусмотрен порядок действий на тот случай, если какое-то государство-террорист превращает АЭС в мишень", – заявил глава государства.

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

В августе оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, в частности "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го6-го11-го13 августаПосле ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. 18 августа они пригрозили остановкой станции. Такие действия приблизят сценарий радиационной катастрофы, заявили в "Энергоатоме". 

19 августа ГУР Минобороны заявило, что оккупанты хотят отключить ЗАЭС от украинской энергосистемы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ООН, Запорожская АЭС, Владимир Зеленский, МАГАТЭ, война России против Украины, Энергодар
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