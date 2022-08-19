Зеленский: Если российский шантаж радиацией продолжится, это лето может стать для европейских стран одним из самых трагических

Зеленский: С миссии на ЗАЭС может начаться восстановление полной безопасности на станции и в Энергодаре Фото: EPA

По словам президента, украинские дипломаты, партнеры, представители ООН и МАГАТЭ прорабатывают конкретные детали миссии, которая должна быть отправлена на Запорожскую АЭС.

"С этой миссии может начаться восстановление полной безопасности на ЗАЭС и в Энергодаре. И я благодарен всем, кто присоединился к этой работе и инициативе. Если российский шантаж радиацией продолжится, то это лето может войти в историю разных европейских стран как одно из самых трагических за все время. Потому что ни одной инструкцией ни на одной атомной станции мира не предусмотрен порядок действий на тот случай, если какое-то государство-террорист превращает АЭС в мишень", – заявил глава государства.