Оккупанты готовят отключение Запорожской АЭС от энергосистемы Украины, завезли российских пропагандистов – "Энергоатом"

"Российские захватчики озвучили руководству Запорожской атомной электростанции требование об ограничении допуска персонала на станцию сегодня, 19 августа 2022 года. На площадку пропускают только оперативный персонал, обеспечивающий функционирование энергоблоков", – отмечается в сообщении.

"Энергоатом" располагает информацией о том, что российские оккупационные силы в ближайшее время планируют остановить энергоблоки ЗАЭС и отключить их от линий связи выдачи мощности в украинскую энергосистему.

"В настоящее время военные России ищут поставщиков топлива для дизель-генераторов, которые должны включиться после остановки энергоблоков при отсутствии внешнего энергоснабжения для систем охлаждения ядерного топлива", – говорится в заявлении компании.

По данным "Энергоатома", вечером 18 августа в Энергодар Запорожской области прибыла многочисленная пропагандистская съемочная группа. Ее члены вместе с представителями ФСБ России провели совместное совещание.

"А уже в 00:15 19 августа российские оккупанты вели обстрел в направлении учебно-тренировочного центра станции. Точно зафиксировано, что эти обстрелы производились из двух мест – от автовокзала и сбросного канала: в первом случае – 1,5 секунды и удар, а во втором – удар раздавался через три секунды", – сказано в сообщении.

В "Энергодаре" подчеркнули, что эти действия оккупанты предпринимают для создания "яркой" картинки в пропагандистских СМИ, чтобы обвинить ВСУ в обстрелах.