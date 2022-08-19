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Оккупанты готовят отключение Запорожской АЭС от энергосистемы Украины, завезли российских пропагандистов – "Энергоатом"

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"Энергоатом" подтверждает подготовку оккупантами провокации на Запорожской АЭС
"Энергоатом" подтверждает подготовку оккупантами провокации на Запорожской АЭС
Фото: EPA

Российские оккупанты продолжают готовиться к провокации на Запорожской АЭС и обстреливают ее для записи российскими пропагандистами фейковых постановочных сюжетов. Об этом сообщает 19 августа пресс-служба НАЭК "Энергоатом" в Telegram.

"Российские захватчики озвучили руководству Запорожской атомной электростанции требование об ограничении допуска персонала на станцию сегодня, 19 августа 2022 года. На площадку пропускают только оперативный персонал, обеспечивающий функционирование энергоблоков", – отмечается в сообщении.

"Энергоатом" располагает информацией о том, что российские оккупационные силы в ближайшее время планируют остановить энергоблоки ЗАЭС и отключить их от линий связи выдачи мощности в украинскую энергосистему.

"В настоящее время военные России ищут поставщиков топлива для дизель-генераторов, которые должны включиться после остановки энергоблоков при отсутствии внешнего энергоснабжения для систем охлаждения ядерного топлива", – говорится в заявлении компании.

По данным "Энергоатома", вечером 18 августа в Энергодар Запорожской области прибыла многочисленная пропагандистская съемочная группа. Ее члены вместе с представителями ФСБ России провели совместное совещание.

"А уже в 00:15 19 августа российские оккупанты вели обстрел в направлении учебно-тренировочного центра станции. Точно зафиксировано, что эти обстрелы производились из двух мест – от автовокзала и сбросного канала: в первом случае – 1,5 секунды и удар, а во втором – удар раздавался через три секунды", – сказано в сообщении.

В "Энергодаре" подчеркнули, что эти действия оккупанты предпринимают для создания "яркой" картинки в пропагандистских СМИ, чтобы обвинить ВСУ в обстрелах.

Контекст:

Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.

В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы. Техника, оружие и боеприпасы были размещены в машинном зале энергоблока станции.

С августа оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

13 августа ГУР Минобороны Украины предупредило, что россияне, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС и намерены обвинить в этом Украину.

В МИД РФ 18 августа назвали "неприемлемым" предложение о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС.

По информации украинской военной разведки, захватчики готовят провокацию на ЗАЭС 19 августа.

19 августа телеканал CNN верифицировал видео, снятое в машинном зале ЗАЭС. Оно подтверждает размещение оккупантами военной техники внутри зала – что российская сторона ранее пыталась отрицать.

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