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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нет объективных препятствий визиту миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС – Зеленский

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Мировое сообщество имеет силу, чтобы обеспечить допуск миссии МАГАТЭ на ЗАЭС и вывод российских войск оттуда, сказал Зеленский
Мировое сообщество имеет силу, чтобы обеспечить допуск миссии МАГАТЭ на ЗАЭС и вывод российских войск оттуда, сказал Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, опубликованном на сайте Офиса президента 18 августа, сообщил, что говорил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем о том, как миссия МАГАТЭ может попасть на захваченную российскими оккупантами Запорожскую АЭС.

Объективных препятствий, которые могли бы помешать визиту МАГАТЭ на станцию, нет, подчеркнул Зеленский. 

"Сегодня с господином Гутерришем обсудили параметры этой миссии и то, что она может очень быстро и безопасно попасть на станцию легальным способом через свободную территорию нашего государства. И только так. Тот, кто устроил ядерный шантаж, точно не может быть "транспортером" любых таких миссий. Россия должна немедленно и безусловно допустить представителей МАГАТЭ на станцию и немедленно и безусловно вывести свои войска с территории станции", – заявил президент Украины. 

Мировое сообщество имеет силу, чтобы обеспечить это, подчеркнул он. 

"Если же не обеспечит, то это означает, что можно просто выбросить на свалку весь корпус международных документов по ядерной и радиационной безопасности. Россия уничтожает этот международный порядок", – добавил Зеленский. 

Президент Украины и генсек ООН встречались сегодня во Львове

11 августа с призывом отправить миссию МАГАТЭ на станцию выступал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В тот же день состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этом же заседании выступил за скорейшее посещение специалистами организации Запорожской АЭС и выразил готовность лично возглавить миссию

Принципиальная позиция Украины в этом вопросе, как сказал Кулеба, заключается в том, что делегация МАГАТЭ должна попасть на Запорожскую АЭС через территорию, которую контролирует Украина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

В августе оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, в частности "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го6-го11-го13 августаПосле ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. 18 августа они пригрозили остановкой станции. Такие действия приблизят сценарий радиационной катастрофы, заявили в "Энергоатоме". 

По информации украинской военной разведки, захватчики готовят провокацию на ЗАЭС 19 августа.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Запорожская АЭС, Владимир Зеленский, МАГАТЭ, война России против Украины, Антониу Гутерриш
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