Нет объективных препятствий визиту миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС – Зеленский

Мировое сообщество имеет силу, чтобы обеспечить допуск миссии МАГАТЭ на ЗАЭС и вывод российских войск оттуда, сказал Зеленский Фото: president.gov.ua

Объективных препятствий, которые могли бы помешать визиту МАГАТЭ на станцию, нет, подчеркнул Зеленский.

"Сегодня с господином Гутерришем обсудили параметры этой миссии и то, что она может очень быстро и безопасно попасть на станцию легальным способом через свободную территорию нашего государства. И только так. Тот, кто устроил ядерный шантаж, точно не может быть "транспортером" любых таких миссий. Россия должна немедленно и безусловно допустить представителей МАГАТЭ на станцию и немедленно и безусловно вывести свои войска с территории станции", – заявил президент Украины.

Мировое сообщество имеет силу, чтобы обеспечить это, подчеркнул он.

"Если же не обеспечит, то это означает, что можно просто выбросить на свалку весь корпус международных документов по ядерной и радиационной безопасности. Россия уничтожает этот международный порядок", – добавил Зеленский.

Президент Украины и генсек ООН встречались сегодня во Львове.

11 августа с призывом отправить миссию МАГАТЭ на станцию выступал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В тот же день состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этом же заседании выступил за скорейшее посещение специалистами организации Запорожской АЭС и выразил готовность лично возглавить миссию.

Принципиальная позиция Украины в этом вопросе, как сказал Кулеба, заключается в том, что делегация МАГАТЭ должна попасть на Запорожскую АЭС через территорию, которую контролирует Украина.

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