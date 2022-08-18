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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эрдоган: Мы не хотим пережить новый Чернобыль. Мы на стороне Украины и будем на ее стороне и дальше

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Эрдоган предостерегает от повторения Чернобыльской катастрофы
Эрдоган предостерегает от повторения Чернобыльской катастрофы
Фото: president.gov.ua

Президент Турции Реджеп Эрдоган 18 августа на пресс-конференции во Львове заявил, что обеспокоен ситуацией на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает "Укринформ".

Эрдоган предостерег от повторения катастрофы Чернобыльской АЭС. 

"Нас волнуют столкновения на АЭС. Мы не хотим пережить новый Чернобыль. Мы на стороне Украины и будем на ее стороне и дальше", – сказал президент Турции. 

Также он выразил сочувствие в связи с вчерашним обстрелом жилого дома в Харькове и подтвердил поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины. 

Эрдоган сообщил, что Турция отправила в Украину 98 грузовиков с гуманитарной помощью, приняла 325 тыс. украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома, и будет участвовать в восстановлении Украины.

Кроме того, он отметил, что с 1 августа из портов Украины по "зерновому коридору" вышли 25 судов, они суммарно вывезли около 625 тыс. тонн продовольствия.

Эрдоган сегодня встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове. Два президента, кроме прочего, обсуждали ситуацию на ЗАЭС. Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, встреча длилась дольше, чем планировалось. Он остался рад этим фактом. 

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

В августе оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, в частности "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го6-го11-го13 августаПосле ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. 18 августа они пригрозили остановкой станции. Такие действия приблизят сценарий радиационной катастрофы, заявили в "Энергоатоме". 

По информации украинской военной разведки, захватчики готовят провокацию на ЗАЭС 19 августа. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, катастрофа, Запорожская АЭС, Чернобыль, война России против Украины, электростанция
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