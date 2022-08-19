Телеканал CNN верифицировал видео с российской военной техникой в машинном зале Запорожской АЭС

На кадрах видео показаны как минимум пять российских военных грузовиков, на одном из которых виден четкий символ "Z". Машины стоят в одном из шести машинных залов, примерно в 130 метрах от ядерного реактора захваченной россиянами Запорожской АЭС.
Рядом с грузовиками стоят, предположительно, две палатки, а также различные поддоны.
Таким образом, видео доказывает, что заявление минобороны РФ о том, что "вооружение, особенно тяжелое, на территории станции не размещается", не соответствует действительности.
Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.
В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы. Техника, оружие и боеприпасы были размещены в машинном зале энергоблока станции.
С августа оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.
13 августа ГУР Минобороны Украины предупредило, что россияне, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС и намерены обвинить в этом Украину.