Телеканал CNN верифицировал видео с российской военной техникой в машинном зале Запорожской АЭС

На кадрах видео показаны как минимум пять российских военных грузовиков, на одном из которых виден четкий символ "Z". Машины стоят в одном из шести машинных залов, примерно в 130 метрах от ядерного реактора захваченной россиянами Запорожской АЭС.

Рядом с грузовиками стоят, предположительно, две палатки, а также различные поддоны.

Таким образом, видео доказывает, что заявление минобороны РФ о том, что "вооружение, особенно тяжелое, на территории станции не размещается", не соответствует действительности.

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Видео: Инфраструктурний Оглядач Олексій / YouTube



