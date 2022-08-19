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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Телеканал CNN верифицировал видео с российской военной техникой в машинном зале Запорожской АЭС

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На Запорожской АЭС россияне разместили военную технику, хотя утверждают обратное
На Запорожской АЭС россияне разместили военную технику, хотя утверждают обратное
Фото: ЕРА

Телеканал CNN подтвердил подлинность видео, распространившегося в сети 18 августа, на котором видна российская военная техника в машинном зале захваченной россиянами Запорожской АЭС.

На кадрах видео показаны как минимум пять российских военных грузовиков, на одном из которых виден четкий символ "Z". Машины стоят в одном из шести машинных залов, примерно в 130 метрах от ядерного реактора захваченной россиянами Запорожской АЭС. 

Рядом с грузовиками стоят, предположительно, две палатки, а также различные поддоны.

Таким образом, видео доказывает, что заявление минобороны РФ о том, что "вооружение, особенно тяжелое, на территории станции не размещается", не соответствует действительности.

ВИДЕО
Видео: Инфраструктурний Оглядач Олексій / YouTube



Контекст:

Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.

В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы. Техника, оружие и боеприпасы были размещены в машинном зале энергоблока станции.

С августа оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

13 августа ГУР Минобороны Украины предупредило, что россияне, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС и намерены обвинить в этом Украину.

Теги: Россия, Украина, военная техника, Запорожская АЭС, российская агрессия, вторжение России в Украину
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