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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генсек ООН во Львове призвал демилитаризовать ЗАЭС

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Военная техника и персонал должны быть выведены с ЗАЭС, отметил Гутерриш
Военная техника и персонал должны быть выведены с ЗАЭС, отметил Гутерриш
Фото: president.gov.ua

Захваченная российскими оккупантами Запорожская АЭС не должна использоваться в рамках какой-либо военной операции.

Об этом на пресс-конференции 18 августа во Львове по итогам переговоров с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Эрдоганом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, его цитирует сайт ООН.

"Должен возобладать здравый смысл с тем, чтобы избежать любых действий, которые могут поставить под угрозу физическую целостность и безопасность атомной станции, – сказал генсек ООН. – Необходимо срочно достичь соглашения с тем, чтобы восстановить [АЭС в] Запорожье как чисто гражданскую инфраструктуру и обеспечить безопасность этого района".

По словам Гутерриша, секретариат ООН с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) пришли к выводу, что у ООН есть в Украине "возможности в том, что касается логистики и обеспечения безопасности, позволяющие оказать поддержку любой миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева при условии согласия России и Украины".

"Военная техника и персонал должны быть выведены со станции. Следует избегать дальнейшего развертывания сил или средств на станции. Ее территория должна быть демилитаризована. Надо признать очевидное: любой потенциальный ущерб [АЭС в] Запорожье – это самоубийство", – резюмировал генсек ООН.

Эрдоган на пресс-конференции во Львове предостерег от повторения катастрофы Чернобыльской АЭС. "Мы на стороне Украины и будем на ее стороне и дальше", – сказал президент Турции.

По словам Зеленского, нет объективных препятствий визиту миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Зеленский, Эрдоган и Гутерриш в ходе встречи во Львове скоординировали действия по ключевым вопросам и договорились, кто что делает дальше, отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

В августе оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, в частности, "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го6-го11-го13 августа. После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

11 августа с призывом отправить миссию МАГАТЭ на станцию выступил Кулеба. В тот же день состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этом же заседании выступил за скорейшее посещение специалистами организации Запорожской АЭС и выразил готовность лично возглавить миссию.

Принципиальная позиция Украины в этом вопросе, как сказал Кулеба, заключается в том, что делегация МАГАТЭ должна попасть на Запорожскую АЭС через территорию, которую контролирует Украина.

В МИД РФ 18 августа назвали "неприемлемым" предложение о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС.

По информации украинской военной разведки, захватчики готовят провокацию на ЗАЭС 19 августа.

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