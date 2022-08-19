Генсек ООН во Львове призвал демилитаризовать ЗАЭС

Об этом на пресс-конференции 18 августа во Львове по итогам переговоров с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Эрдоганом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, его цитирует сайт ООН.

"Должен возобладать здравый смысл с тем, чтобы избежать любых действий, которые могут поставить под угрозу физическую целостность и безопасность атомной станции, – сказал генсек ООН. – Необходимо срочно достичь соглашения с тем, чтобы восстановить [АЭС в] Запорожье как чисто гражданскую инфраструктуру и обеспечить безопасность этого района".

По словам Гутерриша, секретариат ООН с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) пришли к выводу, что у ООН есть в Украине "возможности в том, что касается логистики и обеспечения безопасности, позволяющие оказать поддержку любой миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева при условии согласия России и Украины".

"Военная техника и персонал должны быть выведены со станции. Следует избегать дальнейшего развертывания сил или средств на станции. Ее территория должна быть демилитаризована. Надо признать очевидное: любой потенциальный ущерб [АЭС в] Запорожье – это самоубийство", – резюмировал генсек ООН.

Эрдоган на пресс-конференции во Львове предостерег от повторения катастрофы Чернобыльской АЭС. "Мы на стороне Украины и будем на ее стороне и дальше", – сказал президент Турции.

По словам Зеленского, нет объективных препятствий визиту миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Зеленский, Эрдоган и Гутерриш в ходе встречи во Львове скоординировали действия по ключевым вопросам и договорились, кто что делает дальше, отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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