Макрон намерен в ближайшие дни снова позвонить Путину – Елисейский дворец

"Президент [Французской] Республики еще раз подчеркнул свою озабоченность рисками, которые создает ситуация на Запорожской АЭС для ядерной безопасности, и высказался за скорейшее направление на площадку миссии экспертов МАГАТЭ на условиях, согласованных Украиной и ООН", – говорится в сообщении.
В Елисейском дворце отметили, что Путин уведомил Макрона "о своем согласии на развертывание этой миссии и указанных способов".
"Два президента снова поговорят друг с другом на эту тему в ближайшие дни, после обсуждений между техническими группами и до развертывания миссии", – объяснили в пресс-службе Макрона.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По версии Кремля, Путин и Макрон обсуждали "различные аспекты ситуации вокруг Украины", в том числе ситуацию на ЗАЭС, "зерновые соглашения" и гибель украинских военнопленных в оккупированной россиянами Оленовке Донецкой области.
Макрон 16 августа говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе разговора он, в частности, заявил о поддержке идеи ввода миссии МАГАТЭ на захваченную российскими оккупантами Запорожскую АЭС.
Зеленский по итогам разговора с Макроном сообщал, что проинформировал собеседника о ядерном терроризме России на ЗАЭС и о ситуации на фронте.
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
В августе оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, в частности "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го, 6-го, 11-го, 13 августа. После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. 18 августа они пригрозили остановкой станции. Такие действия приблизят сценарий радиационной катастрофы, заявили в "Энергоатоме".
По информации украинской военной разведки, захватчики готовят провокацию на ЗАЭС 19 августа.