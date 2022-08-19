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Макрон намерен в ближайшие дни снова позвонить Путину – Елисейский дворец

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Путину (на фото) Макрон позвонил через три дня после звонка Зеленскому
Путину (на фото) Макрон позвонил через три дня после звонка Зеленскому
Фото: ЕРА

19 августа в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон выражал обеспокоенность происходящим вокруг захваченной российскими военными Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области. Об этом проинформировал сайт Елисейского дворца.

"Президент [ФранцузскойРеспублики еще раз подчеркнул свою озабоченность рисками, которые создает ситуация на Запорожской АЭС для ядерной безопасности, и высказался за скорейшее направление на площадку миссии экспертов МАГАТЭ на условиях, согласованных Украиной и ООН", – говорится в сообщении.

В Елисейском дворце отметили, что Путин уведомил Макрона "о своем согласии на развертывание этой миссии и указанных способов".

"Два президента снова поговорят друг с другом на эту тему в ближайшие дни, после обсуждений между техническими группами и до развертывания миссии", – объяснили в пресс-службе Макрона.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По версии Кремля, Путин и Макрон обсуждали "различные аспекты ситуации вокруг Украины", в том числе ситуацию на ЗАЭС, "зерновые соглашения" и гибель украинских военнопленных в оккупированной россиянами Оленовке Донецкой области.

Макрон 16 августа говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе разговора он, в частности, заявил о поддержке идеи ввода миссии МАГАТЭ на захваченную российскими оккупантами Запорожскую АЭС.

Зеленский по итогам разговора с Макроном сообщал, что проинформировал собеседника о ядерном терроризме России на ЗАЭС и о ситуации на фронте.

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

В августе оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, в частности "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го6-го11-го13 августаПосле ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. 18 августа они пригрозили остановкой станции. Такие действия приблизят сценарий радиационной катастрофы, заявили в "Энергоатоме". 

По информации украинской военной разведки, захватчики готовят провокацию на ЗАЭС 19 августа.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, война, военные, миссия, АЭС, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, президент, безопасность, Энергодар, Эммануэль Макрон, энергосистема
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