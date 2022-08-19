Макрон намерен в ближайшие дни снова позвонить Путину – Елисейский дворец

Путину (на фото) Макрон позвонил через три дня после звонка Зеленскому Фото: ЕРА

"Президент [Французской] Республики еще раз подчеркнул свою озабоченность рисками, которые создает ситуация на Запорожской АЭС для ядерной безопасности, и высказался за скорейшее направление на площадку миссии экспертов МАГАТЭ на условиях, согласованных Украиной и ООН", – говорится в сообщении.

В Елисейском дворце отметили, что Путин уведомил Макрона "о своем согласии на развертывание этой миссии и указанных способов".

"Два президента снова поговорят друг с другом на эту тему в ближайшие дни, после обсуждений между техническими группами и до развертывания миссии", – объяснили в пресс-службе Макрона.

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По версии Кремля, Путин и Макрон обсуждали "различные аспекты ситуации вокруг Украины", в том числе ситуацию на ЗАЭС, "зерновые соглашения" и гибель украинских военнопленных в оккупированной россиянами Оленовке Донецкой области.

Макрон 16 августа говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе разговора он, в частности, заявил о поддержке идеи ввода миссии МАГАТЭ на захваченную российскими оккупантами Запорожскую АЭС.

Зеленский по итогам разговора с Макроном сообщал, что проинформировал собеседника о ядерном терроризме России на ЗАЭС и о ситуации на фронте.