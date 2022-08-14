Макрон подписал протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

По словам Макрона, суверенный выбор Финляндии и Швеции "позволит укрепить их безопасность перед лицом текущей угрозы в их непосредственном соседстве и внесет существенный вклад, учитывая возможности этих двух партнеров, в коллективные позиции европейской безопасности".

Парламент Франции ратифицировал протокол 2 августа.

Контекст:

Возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО из-за открытого вторжения России в Украину обсуждалась с апреля.

18 мая представители Стокгольма и Хельсинки одновременно подали заявки на вступление в НАТО. 29 июня на саммите НАТО в Мадриде было принято решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.

5 июля Финляндия и Швеция в штаб-квартире НАТО подписали протоколы о вступлении в Альянс.

Каждая страна НАТО должна ратифицировать вступление скандинавских стран в оборонительный союз. Парламентская ассамблея НАТО в Twitter сообщала, что менее чем за месяц вступление Швеции и Финляндии в Альянс ратифицировали 23 страны из необходимых 30.