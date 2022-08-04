Сенат США ратифицировал членство Швеции и Финляндии в НАТО

Историческое голосование 95 голосами "за" направлено на укрепление оборонного блока на фоне войны России в Украине. Против проголосовал только сенатор от Республиканской партии Джош Хоули из Миссури.
Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер во время выступления заявил, что "альянс НАТО является основой, гарантирующей демократию в западном мире с момента окончания Второй мировой войны". По его мнению, вступление Швеции и Финляндии должно еще больше укрепить НАТО и особенно необходимо в свете недавней российской агрессии.
После того как Сенат утвердит протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, следующим шагом в процессе является подписание президентом США Джо Байденом этого документа. Затем его отправят на хранение в депозитарий договоров НАТО.
Парламентская ассамблея НАТО в Twitter сообщила, что менее чем за месяц вступление Швеции и Финляндии в Альянс ратифицировали уже 23 страны из необходимых 30.
President @GerryConnolly: "I welcome the * Senate's ratification of * accession to #NATO. Their membership will further strengthen our unique alliance of democracies. #NATOPA is helping make this the fastest enlargement ever, with 23 ratifications in less than a month" pic.twitter.com/etSKd5WIIB— NATO Parliamentary Assembly / AP-OTAN (@natopapress) August 3, 2022
Возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО из-за открытого вторжения России в Украину обсуждалась с апреля.
18 мая представители Стокгольма и Хельсинки одновременно подали заявки на вступление в НАТО. 29 июня на саммите НАТО в Мадриде было принято решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.
5 июля Финляндия и Швеция в штаб-квартире НАТО подписали протоколы о вступлении в Альянс.