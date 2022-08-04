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Сенат США ратифицировал членство Швеции и Финляндии в НАТО

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На голосовании присутствовали представители Швеции Карин Ульрика Олофсдоттер (справа) и Финляндии Пайви Невала (слева)
На голосовании присутствовали представители Швеции Карин Ульрика Олофсдоттер (справа) и Финляндии Пайви Невала (слева)
Фото: EPA

Сенат США 3 августа проголосовал за ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом сообщает канал CNN.

Историческое голосование 95 голосами "за" направлено на укрепление оборонного блока на фоне войны России в Украине. Против проголосовал только сенатор от Республиканской партии Джош Хоули из Миссури.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер во время выступления заявил, что "альянс НАТО является основой, гарантирующей демократию в западном мире с момента окончания Второй мировой войны". По его мнению, вступление Швеции и Финляндии должно еще больше укрепить НАТО и особенно необходимо в свете недавней российской агрессии.

После того как Сенат утвердит протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, следующим шагом в процессе является подписание президентом США Джо Байденом этого документа. Затем его отправят на хранение в депозитарий договоров НАТО.

Парламентская ассамблея НАТО в Twitter сообщила, что менее чем за месяц вступление Швеции и Финляндии в Альянс ратифицировали уже 23 страны из необходимых 30.

Контекст:

Возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО из-за открытого вторжения России в Украину обсуждалась с апреля.

18 мая представители Стокгольма и Хельсинки одновременно подали заявки на вступление в НАТО. 29 июня на саммите НАТО в Мадриде было принято решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.

5 июля Финляндия и Швеция в штаб-квартире НАТО подписали протоколы о вступлении в Альянс.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, НАТО, Швеция, Джо Байден, Финляндия, Сенат США, ратификация, Чак Шумер
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