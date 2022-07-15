Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали уже 15 членов Альянса из 30

"Сегодня половина союзников по НАТО ратифицировала заявку Швеции и Финляндии. Спасибо всем 15 за ратификации", – написала она.

Линде перечислила страны, которые оформили ратификацию: Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Великобритания, Эстония, Албания, Польша, Германия, Люксембург, Нидерланды, Болгария, Латвия, Словения и Хорватия.

Контекст:

Возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО из-за открытого вторжения России в Украину обсуждалась с апреля.

18 мая представители Стокгольма и Хельсинки одновременно подали заявки на вступление в НАТО. 29 июня на саммите НАТО в Мадриде было принято решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.

5 июля Финляндия и Швеция в штаб-квартире НАТО подписали протоколы о вступлении в Альянс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что парламенты 30 стран – членов Альянса ратифицируют протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в ближайшие несколько месяцев.