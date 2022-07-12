Украина стала ассоциированным членом программы технологического сотрудничества вооруженных сил стран НАТО – Минобороны

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году Фото: EPA

Теперь Украина как ассоциированный член MIP получила право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО, касающиеся взаимодействия систем боевого управления и смежных стандартов, отметили в пресс-службе.

"Украина имеет мощный IT-потенциал и является достойным союзником НАТО. Уверен, мы привнесем свою экспертизу в развитие коллективной безопасности", – заявил министр обороны Алексей Резников.

В Минобороны отметили, что при поддержке трастового фонда Украина – НАТО и программы MIP был внесен большой вклад в развитие украинской системы ситуационной осведомленности "Дельта", которую с 2016 года разрабатывают украинские военные IT-специалисты. Эту систему представили на заседании как пример потенциала Украины.

"Для Украины предоставление статуса члена MIP – это знаковое решение. Благодарим немецких партнеров за поддержку нашей заявки и стремлений. Теперь Украина может усиливать сотрудничество с Североатлантическим союзом и странами вне НАТО. Это решение показывает успехи и прогресс в развитии возможностей Украины в ситуационной осведомленности в мире", – заявил глава Центра инноваций и развития оборонных технологий Марат Утюшев.

Флаг Украины включат в шаблон оформления всех документов MIP.