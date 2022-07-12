Украина стала ассоциированным членом программы технологического сотрудничества вооруженных сил стран НАТО – Минобороны

Теперь Украина как ассоциированный член MIP получила право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО, касающиеся взаимодействия систем боевого управления и смежных стандартов, отметили в пресс-службе.
"Украина имеет мощный IT-потенциал и является достойным союзником НАТО. Уверен, мы привнесем свою экспертизу в развитие коллективной безопасности", – заявил министр обороны Алексей Резников.
В Минобороны отметили, что при поддержке трастового фонда Украина – НАТО и программы MIP был внесен большой вклад в развитие украинской системы ситуационной осведомленности "Дельта", которую с 2016 года разрабатывают украинские военные IT-специалисты. Эту систему представили на заседании как пример потенциала Украины.
"Для Украины предоставление статуса члена MIP – это знаковое решение. Благодарим немецких партнеров за поддержку нашей заявки и стремлений. Теперь Украина может усиливать сотрудничество с Североатлантическим союзом и странами вне НАТО. Это решение показывает успехи и прогресс в развитии возможностей Украины в ситуационной осведомленности в мире", – заявил глава Центра инноваций и развития оборонных технологий Марат Утюшев.
Флаг Украины включат в шаблон оформления всех документов MIP.
Как сообщили в Минобороны, многосторонняя программа интероперабельности (MIP) является программой технологического сотрудничества вооруженных сил государств-членов НАТО. Она создана на уровне национальных разработчиков информационных систем боевого управления и стремится к достижению интероперабельности национальных систем категории C2IS. Взаимодействие MIP и украинских разработчиков системы ситуационной осведомленности "Дельта" началось в 2019 году.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей. Курс на вступление в НАТО закреплен в Конституции Украины.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
Одним из оправданий Москвы полномасштабного военного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года было в том числе возможное вступление Украины в НАТО.
По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания), который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства". Также страны НАТО утвердили комплексный пакет оборонной помощи Украине.