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"Для Украины всегда находили причины, а Швецию и Финляндию сразу приняли". Зеленский назвал исторической ошибкой отказ от принятия Украины в НАТО

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Вопрос "открытых дверей" для Украины зависит только от государств членов НАТО, отметил Зеленский
Вопрос "открытых дверей" для Украины зависит только от государств – членов НАТО, отметил Зеленский
Фото: depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина изначально поддержала решение Швеции и Финляндии стать членами Североатлантического союза.

Об этом глава Украинского государства рассказал в интервью CNN, видеозапись которого опубликована 8 июля в Facebook Офиса президента.

"Это легче, проще, это умнее, чем кровавая война. Выбор мира, чтобы принять к себе Швецию и Финляндию – это именно те превентивные шаги, о которых я очень много раз говорил... чтобы не давать возможности России атаковать территории и людей", – отметил президент.

Зеленского попросили прокомментировать многолетние усилия Украины стать членом Альянса на фоне быстрой процедуры вступления в НАТО Швеции и Финляндии.

"Мое отношение… сегодня весь мир помогает Украине, кто чем может: кто гуманитарно, кто финансово, кто оружием. Оружия не хватает, США поддерживают, двухпалатная поддержка [в Конгрессе], мир много всего делает, а можно было просто взять Украину в НАТО… Решения проще и умнее всегда, чем люди себе что-то нарисуют и что-то себе придумывают… Что если Украина будет в НАТО, то Россия нападет. Мы не в НАТО, а Россия напала", – заявил президент.

По словам Зеленского, на пятый месяц войны, которую 24 февраля начала РФ, в настоящее время идут переговоры и о гарантиях безопасности для Украины, и об оружии, и о финансовой поддержке, а "просто можно было, объединившись, брать Украину в НАТО".

Тем более что это вопрос не одного года, а десятилетия, добавил глава государства.

Зеленский поблагодарил за решение саммита НАТО помогать Украине, потому что если бы было по-другому, то "был бы совсем цинизм".

"Но представьте, для Украины всегда находили причины, почему нам там не быть. А Швецию и Финляндию сразу приняли. Поэтому еще раз говорю – решение правильное, а в отношении Украины решение неправильное, исторически ошибочное", – считает президент.

Зеленский, отвечая на вопрос, хочет ли Украина все еще стать членом Альянса, подчеркнул, что "лучших гарантий безопасности пока никто не придумал".

"Мы готовы идти к любой инфраструктуре, которая обеспечит нам прекращение войны и гарантии безопасности. Кроме НАТО, я других гарантий безопасности пока не вижу. Мы не отказывались от этого пути, но этот путь от нас… не зависит. А вопрос "открытых дверей" зависит только чисто от государств – членов НАТО", – резюмировал глава Украинского государства.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/603166287786474/

Контекст:

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщал, что Украина должна была получить ПДЧ в НАТО еще в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте, но союзники Соединенных Штатов по Альянсу опасались создания "автоматизма в направлении к членству".

В декларации Бухарестского саммита НАТО говорится, что Альянс приветствует евроатлантические стремления относительно членства в НАТО Украины и Грузии. Страны – члены Альянса договорились, что оба государства станут членами НАТО. Принимать решение о ПДЧ для Украины и Грузии уполномочены министры иностранных дел стран – членов Североатлантического союза. "ПДЧ будет следующим шагом для Украины и Грузии на их пути к членству. Сегодня мы четко заявляем, что мы поддерживаем заявки этих стран относительно ПДЧ", – отмечается в документе.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей. Курс на вступление в НАТО закреплен в Конституции Украины.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания), который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства". Также страны НАТО утвердили комплексный пакет оборонной помощи Украине.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Швеция, Финляндия, переговоры, нападение, угрозы, CNN, история, Владимир Зеленский, президент, безопасность, интервью, саммит НАТО, вступ, членство
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