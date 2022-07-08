"Для Украины всегда находили причины, а Швецию и Финляндию сразу приняли". Зеленский назвал исторической ошибкой отказ от принятия Украины в НАТО

Об этом глава Украинского государства рассказал в интервью CNN, видеозапись которого опубликована 8 июля в Facebook Офиса президента.

"Это легче, проще, это умнее, чем кровавая война. Выбор мира, чтобы принять к себе Швецию и Финляндию – это именно те превентивные шаги, о которых я очень много раз говорил... чтобы не давать возможности России атаковать территории и людей", – отметил президент.

Зеленского попросили прокомментировать многолетние усилия Украины стать членом Альянса на фоне быстрой процедуры вступления в НАТО Швеции и Финляндии.

"Мое отношение… сегодня весь мир помогает Украине, кто чем может: кто гуманитарно, кто финансово, кто оружием. Оружия не хватает, США поддерживают, двухпалатная поддержка [в Конгрессе], мир много всего делает, а можно было просто взять Украину в НАТО… Решения проще и умнее всегда, чем люди себе что-то нарисуют и что-то себе придумывают… Что если Украина будет в НАТО, то Россия нападет. Мы не в НАТО, а Россия напала", – заявил президент.

По словам Зеленского, на пятый месяц войны, которую 24 февраля начала РФ, в настоящее время идут переговоры и о гарантиях безопасности для Украины, и об оружии, и о финансовой поддержке, а "просто можно было, объединившись, брать Украину в НАТО".

Тем более что это вопрос не одного года, а десятилетия, добавил глава государства.

Зеленский поблагодарил за решение саммита НАТО помогать Украине, потому что если бы было по-другому, то "был бы совсем цинизм".

"Но представьте, для Украины всегда находили причины, почему нам там не быть. А Швецию и Финляндию сразу приняли. Поэтому еще раз говорю – решение правильное, а в отношении Украины решение неправильное, исторически ошибочное", – считает президент.

Зеленский, отвечая на вопрос, хочет ли Украина все еще стать членом Альянса, подчеркнул, что "лучших гарантий безопасности пока никто не придумал".

"Мы готовы идти к любой инфраструктуре, которая обеспечит нам прекращение войны и гарантии безопасности. Кроме НАТО, я других гарантий безопасности пока не вижу. Мы не отказывались от этого пути, но этот путь от нас… не зависит. А вопрос "открытых дверей" зависит только чисто от государств – членов НАТО", – резюмировал глава Украинского государства.