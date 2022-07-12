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ПОЛИТИКА

Зеленский: Украина теперь не только внедряет стандарты НАТО, но и может участвовать в разработке новых стандартов

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Зеленский: Украинское государство не только выстояло, не только защищается, но и развивается и будет помогать развитию партнеров
Зеленский: Украинское государство не только выстояло, не только защищается, но и развивается и будет помогать развитию партнеров
Фото: president.gov.ua

Благодаря обретению ассоциированного членства в многосторонней программе интероперабельности (МІР), реализующей технологическое сотрудничество армий государств – членов НАТО, Украина сможет внести вклад в развитие коллективной европейской безопасности. Об этом заявил президент Украины в традиционном обращении, опубликованном 12 июля его пресс-службой.

Он отметил, что это решение выглядит как техническое, но за ним – "много и символизма, и очень содержательной политической работы".

"Украина стала ассоциированным членом специальной многосторонней программы НАТО по технологической взаимосовместимости. Если говорить проще, это о стандартах Североатлантического союза. Украина теперь не только внедряет стандарты НАТО, но и может участвовать в разработке новых стандартов. Опыт наших военных, возможности украинских институций, IT-потенциал нашей страны – все это теперь будет украинским вкладом в развитие коллективной безопасности в Европе. И когда это происходит? На 139-й день полномасштабной войны, которой Россия планировала уничтожить нас через неделю. А Украинское государство не только выстояло, не только защищается, но и развивается и будет помогать развитию партнеров", – сказал президент.

Сегодня Минобороны Украины сообщило, что Украина стала ассоциированным членом MIP и получила право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО, касающиеся взаимодействия систем боевого управления, и в смежные стандарты.

Как сообщили в Минобороны, многосторонняя программа интероперабельности (MIP) является программой технологического сотрудничества вооруженных сил государств – членов НАТО. Она создана на уровне национальных разработчиков информационных систем боевого управления и стремится к достижению интероперабельности национальных систем категории C2IS. Взаимодействие MIP и украинских разработчиков системы ситуационной осведомленности "Дельта" началось в 2019 году.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей. Курс на вступление в НАТО закреплен в Конституции Украины.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Одним из оправданий Москвы полномасштабного военного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года было в том числе возможное вступление Украины в НАТО.

По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания), который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства". Также страны НАТО утвердили комплексный пакет оборонной помощи Украине.

Теги: НАТО, армия, Минобороны, Владимир Зеленский, война России против Украины
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