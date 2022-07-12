Зеленский: Украина теперь не только внедряет стандарты НАТО, но и может участвовать в разработке новых стандартов

Зеленский: Украинское государство не только выстояло, не только защищается, но и развивается и будет помогать развитию партнеров Фото: president.gov.ua

Он отметил, что это решение выглядит как техническое, но за ним – "много и символизма, и очень содержательной политической работы".

"Украина стала ассоциированным членом специальной многосторонней программы НАТО по технологической взаимосовместимости. Если говорить проще, это о стандартах Североатлантического союза. Украина теперь не только внедряет стандарты НАТО, но и может участвовать в разработке новых стандартов. Опыт наших военных, возможности украинских институций, IT-потенциал нашей страны – все это теперь будет украинским вкладом в развитие коллективной безопасности в Европе. И когда это происходит? На 139-й день полномасштабной войны, которой Россия планировала уничтожить нас через неделю. А Украинское государство не только выстояло, не только защищается, но и развивается и будет помогать развитию партнеров", – сказал президент.

Сегодня Минобороны Украины сообщило, что Украина стала ассоциированным членом MIP и получила право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО, касающиеся взаимодействия систем боевого управления, и в смежные стандарты.

Как сообщили в Минобороны, многосторонняя программа интероперабельности (MIP) является программой технологического сотрудничества вооруженных сил государств – членов НАТО. Она создана на уровне национальных разработчиков информационных систем боевого управления и стремится к достижению интероперабельности национальных систем категории C2IS. Взаимодействие MIP и украинских разработчиков системы ситуационной осведомленности "Дельта" началось в 2019 году.