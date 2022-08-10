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Байден подписал итоговый документ о поддержке Соединенными Штатами вступления в НАТО Швеции и Финляндии

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Байден подписал решение, утвержденное Сенатом
Байден подписал решение, утвержденное Сенатом
Фото: EPA

9 августа президент США Джо Байден поставил подпись на "ратификационной грамоте" – окончательном документе о поддержке Соединенными Штатами вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом сообщило агентство Reuters.

Вступление в НАТО Швеции и Финляндии Байден назвал "переломным моментом" для Альянса и выразил уверенность, что это увеличит безопасность и стабильности во всем мире.

Агентство ЕРА, которое опубликовало снимки с торжественного подписания документа, сообщило, что на мероприятии присутствовали вице-президент США Камала Харрис, посол Швеции в США Карин Олофсдоттер и посол Финляндии в США Микко Хаутала.

Сенат США ратифицировал членство Швеции и Финляндии в НАТО 3 августа. "За" голосовали 95 сенаторов, "против" – один.

Контекст:

Возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО из-за открытого вторжения России в Украину обсуждалась с апреля.

18 мая представители Стокгольма и Хельсинки одновременно подали заявки на вступление в НАТО. 29 июня на саммите НАТО в Мадриде было принято решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.

5 июля Финляндия и Швеция в штаб-квартире НАТО подписали протоколы о вступлении в Альянс.

Каждая страна НАТО должна ратифицировать вступление скандинавских стран в оборонительный союз. Парламентская ассамблея НАТО в Twitter сообщала, что менее чем за месяц вступление Швеции и Финляндии в Альянс ратифицировали 23 страны из необходимых 30.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, НАТО, Швеция, Джо Байден, Финляндия, Сенат США, документы, ратификация, президент, вице-президент, безопасность, посол, членство, Камала Харрис
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