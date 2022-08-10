Байден подписал итоговый документ о поддержке Соединенными Штатами вступления в НАТО Швеции и Финляндии

Вступление в НАТО Швеции и Финляндии Байден назвал "переломным моментом" для Альянса и выразил уверенность, что это увеличит безопасность и стабильности во всем мире.

Агентство ЕРА, которое опубликовало снимки с торжественного подписания документа, сообщило, что на мероприятии присутствовали вице-президент США Камала Харрис, посол Швеции в США Карин Олофсдоттер и посол Финляндии в США Микко Хаутала.

Сенат США ратифицировал членство Швеции и Финляндии в НАТО 3 августа. "За" голосовали 95 сенаторов, "против" – один.