Байден подписал итоговый документ о поддержке Соединенными Штатами вступления в НАТО Швеции и Финляндии

Вступление в НАТО Швеции и Финляндии Байден назвал "переломным моментом" для Альянса и выразил уверенность, что это увеличит безопасность и стабильности во всем мире.
Агентство ЕРА, которое опубликовало снимки с торжественного подписания документа, сообщило, что на мероприятии присутствовали вице-президент США Камала Харрис, посол Швеции в США Карин Олофсдоттер и посол Финляндии в США Микко Хаутала.
Сенат США ратифицировал членство Швеции и Финляндии в НАТО 3 августа. "За" голосовали 95 сенаторов, "против" – один.
Возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО из-за открытого вторжения России в Украину обсуждалась с апреля.
18 мая представители Стокгольма и Хельсинки одновременно подали заявки на вступление в НАТО. 29 июня на саммите НАТО в Мадриде было принято решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.
5 июля Финляндия и Швеция в штаб-квартире НАТО подписали протоколы о вступлении в Альянс.
Каждая страна НАТО должна ратифицировать вступление скандинавских стран в оборонительный союз. Парламентская ассамблея НАТО в Twitter сообщала, что менее чем за месяц вступление Швеции и Финляндии в Альянс ратифицировали 23 страны из необходимых 30.