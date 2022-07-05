Дания, Канада и Норвегия уже ратифицировали вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО одновременно Фото: ЕРА

"Ратификация Данией членства Финляндии и Швеции выполнена. Надеюсь на такую же скорую ратификацию всеми союзниками", – написал он.

Thank you Denmark * for the ratification! https://t.co/3bK6nu2wSu — Ann Linde (@AnnLinde) July 5, 2022

Сегодня правительство Норвегии сообщало, что Дания, Исландия и Норвегия были готовы быстро завершить ратификационные процессы сразу после подписания протоколов о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

Процесс ратификации завершила Норвегия. Соответствующую ноту подписала министр иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт, информирует пресс-служба МИД.

Thank you Norway * for the ratification! https://t.co/BzdJvhIqXL — Ann Linde (@AnnLinde) July 5, 2022

Также вступление двух стран в НАТО ратифицировала Канада.

"Канада стала первой страной, ратифицировавшей членство Финляндии и Швеции в НАТО. Они внесут важный вклад в коллективную оборону Альянса", – заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Today, Canada became the first country to ratify Finland and Sweden’s membership in @NATO. They will make important contributions to the Alliance’s collective defence. Please read my full statement: https://t.co/GV1UU0QsNG — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 5, 2022

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде на своей странице в Twitter поблагодарила эти страны за ратификацию.