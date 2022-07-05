Дания, Канада и Норвегия уже ратифицировали вступление Финляндии и Швеции в НАТО

"Ратификация Данией членства Финляндии и Швеции выполнена. Надеюсь на такую же скорую ратификацию всеми союзниками", – написал он.
Thank you Denmark * for the ratification! https://t.co/3bK6nu2wSu— Ann Linde (@AnnLinde) July 5, 2022
Сегодня правительство Норвегии сообщало, что Дания, Исландия и Норвегия были готовы быстро завершить ратификационные процессы сразу после подписания протоколов о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.
Процесс ратификации завершила Норвегия. Соответствующую ноту подписала министр иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт, информирует пресс-служба МИД.
Thank you Norway * for the ratification! https://t.co/BzdJvhIqXL— Ann Linde (@AnnLinde) July 5, 2022
Также вступление двух стран в НАТО ратифицировала Канада.
"Канада стала первой страной, ратифицировавшей членство Финляндии и Швеции в НАТО. Они внесут важный вклад в коллективную оборону Альянса", – заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
Today, Canada became the first country to ratify Finland and Sweden’s membership in @NATO. They will make important contributions to the Alliance’s collective defence. Please read my full statement: https://t.co/GV1UU0QsNG— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 5, 2022
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде на своей странице в Twitter поблагодарила эти страны за ратификацию.
Возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО из-за вторжения России в Украину обсуждалась с апреля.
18 мая представители Стокгольма и Хельсинки одновременно подали заявки на вступление в НАТО. 29 июня на саммите НАТО в Мадриде было принято решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.
5 июля Финляндия и Швеция в штаб-квартире НАТО подписали протоколы о вступлении в Альянс.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что парламенты 30 стран – членов Альянса ратифицируют протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в ближайшие несколько месяцев.