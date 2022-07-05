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Дания, Канада и Норвегия уже ратифицировали вступление Финляндии и Швеции в НАТО

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Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО одновременно
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО одновременно
Фото: ЕРА

Дания ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел страны Йеппе Кофод.

"Ратификация Данией членства Финляндии и Швеции выполнена. Надеюсь на такую же скорую ратификацию всеми союзниками", – написал он. 

Сегодня правительство Норвегии сообщало, что Дания, Исландия и Норвегия были готовы быстро завершить ратификационные процессы сразу после подписания протоколов о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. 

Процесс ратификации завершила Норвегия. Соответствующую ноту подписала министр иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт, информирует пресс-служба МИД. 

Также вступление двух стран в НАТО ратифицировала Канада. 

"Канада стала первой страной, ратифицировавшей членство Финляндии и Швеции в НАТО. Они внесут важный вклад в коллективную оборону Альянса", – заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. 

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде на своей странице в Twitter поблагодарила эти страны за ратификацию.

Контекст:

Возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО из-за вторжения России в Украину обсуждалась с апреля.

18 мая представители Стокгольма и Хельсинки одновременно подали заявки на вступление в НАТО. 29 июня на саммите НАТО в Мадриде было принято решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.

5 июля Финляндия и Швеция в штаб-квартире НАТО подписали протоколы о вступлении в Альянс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что парламенты 30 стран – членов Альянса ратифицируют протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в ближайшие несколько месяцев.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: НАТО, Канада, Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия, Джастин Трюдо, Йеппе Кофод, Анн Линде
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