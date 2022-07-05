"Москва будет и дальше нападать на тех, кого не защищают". Зеленский считает, что Украина может получить гарантии безопасности без вступления в НАТО

По его словам, любую "серую зону" – географическую, политическую или экономическую – руководство РФ рассматривает как пространство своих возможностей – антидемократических, антиправовых и антиевропейских.
Фактически безопасность части Европы держалась только на заверениях, таких как Будапештский меморандум, или звучавших от российского руководства утверждениях, что нападения на Украину не будет, считает президент.
Выходом для Европы сегодня являются две основных меры: большее объединение на фоне общей войны и гарантии безопасности для всех стран континента.
"Например, как войну надо рассматривать то, что происходит на энергорынке Европы. Россия своей игрой с газом делает все, чтобы инфляция только раскручивалась и чтобы Европа этой зимой пережила самый большой кризис в истории. Однако в то же время мы видим, как греческие компании обеспечивают едва ли не самый крупный танкерный флот для транспортировки российской нефти. Уверен, что это не отвечает интересам ни Европы, ни Греции, ни Украины", – отметил Зеленский.
Он считает, что Москва надеется дальше обманывать демократический мир, нападая на тех, кого не защищают.
"Мы сейчас видим, что Россия приняла эту ситуацию и это решение, что Швеция и Финляндия присоединяются к НАТО. В Москве говорят: пусть вступают, хотя еще недавно из России звучало, что Североатлантический союз должен вернуться на рубежи 1997 года. Это говорит о том, что коллективные гарантии безопасности работают. Да, Украина не в НАТО, но это не повод для нас останавливаться. Мы нуждаемся в такой системе гарантий безопасности, таком пространстве безопасности, которое сможет быть действенным даже в условиях, когда мы не в Альянсе", – добавил президент.
23 марта 2022 года, после масштабного вторжения РФ в Украину, генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что НАТО оказывает "беспрецедентную поддержку" Украине и продолжит помогать ей, но о вводе войск в Украину, бесполетной зоне или членстве в Альянсе речь не идет.
После очередного раунда переговоров с Россией 29 марта в Турции, когда Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности, президент Украины Владимир Зеленский пояснял, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но, поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".
О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявляли США, Италия, Германия, Великобритания и Турция. В то же время представители стран говорили, что гарантии будут "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что, если Украина получит "четкие гарантии" ее безопасности от ряда государств, вносить изменения в Конституцию Украины по вопросу НАТО не будут.
На безблоковом статусе Украины настаивает Россия.