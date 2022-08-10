Поддерживать столько, сколько это необходимо. Джонсон и Макрон обсудили планы по Украине – Елисейский дворец

Макрон и Джонсон договорились поддерживать высокий уровень координации для обеспечения потребностей Киева в военных, гуманитарных и экономических вопросах, говорится сообщении.

Они также обсудили продовольственный кризис, вызванный российской агрессией в Украине.

Главы Франции и Великобритании заявили о поддержке европейских усилий по активизации экспорта по автомобильным и речным направлениям в рамках так называемых "маршрутов солидарности", призванных нейтрализовать проблемы вывоза продовольствия из Украины через Черное море, информирует Елисейский дворец.

Контекст:

Согласно данным правительства Великобритании, общая сумма военной помощи, предоставленной Соединенным Королевством Украине в связи с полномасштабным вторжением РФ, составила около $2,8 млрд. Великобритания предоставляет Украине, кроме прочего, противотанковые системы NLAW и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня и артиллерию.

Макрон по итогам встречи с Зеленским 16 июня в Киеве заявил, что Германия и Франция не будут требовать, чтобы Украина шла на уступки в переговорах с Россией. Кроме того, французский президент убежден, что "Россия не может и не должна победить", но война быстро не закончится.