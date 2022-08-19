ГОРДОН
 
 
МИР

Макрон звонил Путину. По версии Кремля, обсуждались "различные аспекты ситуации вокруг Украины"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Кремле отметили, что звонок был по инициативе Макрона
В Кремле отметили, что звонок был по инициативе Макрона
Фото: EPA

19 августа президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом проинформировал сайт Кремля.

Пресс-служба Путина подчеркнула, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

По версии Кремля, "обсуждались различные аспекты ситуации вокруг Украины".

Путин, в частности, повторил тезисы российской пропаганды о якобы обстрелах Запорожской АЭС со стороны украинских военных и об "опасности возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий".

"Президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку. С российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам агентства необходимое содействие", – пишут в Кремле.

Также Путин "напомнил о приглашении экспертов Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста посетить следственный изолятор в Оленовке" на оккупированной части Донецкой области, где погибли украинские военнопленные и для визита куда представителей ООН оккупанты не предоставляют гарантий безопасности.

По версии Кремля, Макрон и Путин обсуждали в том числе подписанное с участием Турции "зерновое соглашение" по вывозу из морских портов Украины украинского зерна. Глава Кремля, в частности, пожаловался на "препятствия" для экспорта российских продуктов питания, что якобы это "не способствует решению задач, связанных с обеспечением глобальной продовольственной безопасности".

Елисейский дворец пока не предоставил свою версию переговоров Макрона и Путина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Макрон 16 августа поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе разговора он, в частности, заявил о поддержке идеи ввода миссии МАГАТЭ на захваченную российскими оккупантами Запорожскую АЭС.

Зеленский по итогам разговора с Макроном сообщал, что проинформировал собеседника о ядерном терроризме России на ЗАЭС и о ситуации на фронте.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Вторжению предшествовали попытки телефонных о очных антикризисных переговоров ряда мировых лидеров с президентом РФ.

Le Figaro писало в начале мая, что с декабря 2021 года Макрон и Путин разговаривали "почти 20 раз". Сам президент Франции сказал, что провел "сотню часов" в переговорах с главой Кремля.

Один из разговоров с Путиным состоялся 28 мая – его Макрон провел совместно с канцлером Германии Олафом Шольцем, беседа длилась 80 минут. Политики уговаривали президента РФ вывести войска из Украины, разблокировать Черное море для экспорта зерна и пойти на переговоры с Зеленским, а также освободить защитников "Азовстали"

По признанию Макрона, после визита в Украину в июне он начал особенно ощущать, что его переговоры с Путиным не дали результата. "Учитывая то количество часов, которые я провел в разговорах с ним, и учитывая то прозрение, которое есть теперь, когда я посетил Ирпень и Бучу, я не только разочарован. Это  недостаточно сильное слово, учитывая то, к чему привели действия этого человека", – сказал президент Франции.

Французский президент убежден, что "Россия не может и не должна победить", но война быстро не закончится. Он прогнозирует, что лето и начало осени в Украине будут "очень тяжелыми".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Франция, ООН, война, пропаганда, телефоны, переговоры, АЭС, вторжение, МАГАТЭ, война России против Украины, президент, Эммануэль Макрон, зерно
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Она закрывает глаза на геноцид украинцев, поддерживает войну". Хореограф Кот заявил, что Денисова стала членом жюри в российском шоу
"Она закрывает глаза на геноцид украинцев, поддерживает войну". Хореограф Кот заявил, что Денисова стала членом жюри в российском шоу
  "На землі, в повітрі і на морі". Пономарев, Тополя, Горбунов и Хома посвятили ВСУ новую песню. Видео
  "На землі, в повітрі і на морі". Пономарев, Тополя, Горбунов и Хома посвятили ВСУ новую песню. Видео
Дочь Кузьмы снялась на фоне достопримечательностей в Вене
Дочь Кузьмы снялась на фоне достопримечательностей в Вене
"Только не спрашивайте, сколько пробежал". Вакарчук накануне концерта устроил пробежку по Праге
"Только не спрашивайте, сколько пробежал". Вакарчук накануне концерта устроил пробежку по Праге
Каменских прогулялась по Киеву в наряде свободного кроя. Фото
Каменских прогулялась по Киеву в наряде свободного кроя. Фото
Spotify посвятил новый плейлист Дню Независимости Украины
Spotify посвятил новый плейлист Дню Независимости Украины
  Дорофеева ответила, есть ли между ней и Кацуриным любовь. Видео
  Дорофеева ответила, есть ли между ней и Кацуриным любовь. Видео
Дочери Поляковой вернулись в Украину
Дочери Поляковой вернулись в Украину
Песню Тины Кароль на скрипке сыграли на улице во Франции. Видео
Песню Тины Кароль на скрипке сыграли на улице во Франции. Видео
57-летняя Евангелиста снялась для Vogue. Ранее она заявила, что ее лицо изуродовали во время операции по откачиваю жира
57-летняя Евангелиста снялась для Vogue. Ранее она заявила, что ее лицо изуродовали во время операции по откачиваю жира
"В воздухе витало предчувствие трагедии". Невестка Ротару рассказала об альбоме своего сына
"В воздухе витало предчувствие трагедии". Невестка Ротару рассказала об альбоме своего сына
Билык на яхте в США выпила игристого вместе с внуком Ступки
Билык на яхте в США выпила игристого вместе с внуком Ступки
"Там, где я должен быть". Фронтмен Gogol Bordello приехал в Украину. Фото
"Там, где я должен быть". Фронтмен Gogol Bordello приехал в Украину. Фото
Куриные бедра в медово-чесночном соусе. Рецепт от Хименеса-Браво
Куриные бедра в медово-чесночном соусе. Рецепт от Хименеса-Браво
Осадчая рассказала, как рожала младшего сына, а Горбунов поделился его достижениями за первый год жизни
Осадчая рассказала, как рожала младшего сына, а Горбунов поделился его достижениями за первый год жизни
Сын звезды "Однажды под Полтавой" Саливанчук повторил знаменитое фото Эйнштейна
Сын звезды "Однажды под Полтавой" Саливанчук повторил знаменитое фото Эйнштейна
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения (520936)
2
Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото (162214)
3
"За флагом видно животик", "Настя беременна". В сети обсуждают свежее фото Каменских, сделанное в Украине (98900)
4
"Обвинили меня, хотя мне было не до траха". Арестович рассказал о скандале на корпоративе "пафосной фирмы" из-за "грязных приставаний" (94823)
5
"Предложили уборщицей. Сказала, что не могу". Тоня Матвиенко заявила, что в Великобритании зарегистрировалась в центре занятости (90736)
6
"Отказалась от осуждения российского террора". СТБ накануне премьеры нового шоу сделал заявление о судье этого проекта Татьяне Денисовой (81371)
7
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z" (64402)
8
"Ты можешь донатить, но подонок скажет, что ты делаешь это ради самопиара". Дочь Филатова резко высказалась в адрес хейтеров (54964)
 
 
 
 