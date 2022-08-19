Макрон звонил Путину. По версии Кремля, обсуждались "различные аспекты ситуации вокруг Украины"

В Кремле отметили, что звонок был по инициативе Макрона Фото: EPA

Пресс-служба Путина подчеркнула, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

По версии Кремля, "обсуждались различные аспекты ситуации вокруг Украины".

Путин, в частности, повторил тезисы российской пропаганды о якобы обстрелах Запорожской АЭС со стороны украинских военных и об "опасности возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий".

"Президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку. С российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам агентства необходимое содействие", – пишут в Кремле.

Также Путин "напомнил о приглашении экспертов Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста посетить следственный изолятор в Оленовке" на оккупированной части Донецкой области, где погибли украинские военнопленные и для визита куда представителей ООН оккупанты не предоставляют гарантий безопасности.

По версии Кремля, Макрон и Путин обсуждали в том числе подписанное с участием Турции "зерновое соглашение" по вывозу из морских портов Украины украинского зерна. Глава Кремля, в частности, пожаловался на "препятствия" для экспорта российских продуктов питания, что якобы это "не способствует решению задач, связанных с обеспечением глобальной продовольственной безопасности".

Елисейский дворец пока не предоставил свою версию переговоров Макрона и Путина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Макрон 16 августа поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе разговора он, в частности, заявил о поддержке идеи ввода миссии МАГАТЭ на захваченную российскими оккупантами Запорожскую АЭС.

Зеленский по итогам разговора с Макроном сообщал, что проинформировал собеседника о ядерном терроризме России на ЗАЭС и о ситуации на фронте.