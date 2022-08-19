Макрон звонил Путину. По версии Кремля, обсуждались "различные аспекты ситуации вокруг Украины"

Пресс-служба Путина подчеркнула, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.
По версии Кремля, "обсуждались различные аспекты ситуации вокруг Украины".
Путин, в частности, повторил тезисы российской пропаганды о якобы обстрелах Запорожской АЭС со стороны украинских военных и об "опасности возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий".
"Президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку. С российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам агентства необходимое содействие", – пишут в Кремле.
Также Путин "напомнил о приглашении экспертов Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста посетить следственный изолятор в Оленовке" на оккупированной части Донецкой области, где погибли украинские военнопленные и для визита куда представителей ООН оккупанты не предоставляют гарантий безопасности.
По версии Кремля, Макрон и Путин обсуждали в том числе подписанное с участием Турции "зерновое соглашение" по вывозу из морских портов Украины украинского зерна. Глава Кремля, в частности, пожаловался на "препятствия" для экспорта российских продуктов питания, что якобы это "не способствует решению задач, связанных с обеспечением глобальной продовольственной безопасности".
Елисейский дворец пока не предоставил свою версию переговоров Макрона и Путина.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Макрон 16 августа поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе разговора он, в частности, заявил о поддержке идеи ввода миссии МАГАТЭ на захваченную российскими оккупантами Запорожскую АЭС.
Зеленский по итогам разговора с Макроном сообщал, что проинформировал собеседника о ядерном терроризме России на ЗАЭС и о ситуации на фронте.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Вторжению предшествовали попытки телефонных о очных антикризисных переговоров ряда мировых лидеров с президентом РФ.
Le Figaro писало в начале мая, что с декабря 2021 года Макрон и Путин разговаривали "почти 20 раз". Сам президент Франции сказал, что провел "сотню часов" в переговорах с главой Кремля.
Один из разговоров с Путиным состоялся 28 мая – его Макрон провел совместно с канцлером Германии Олафом Шольцем, беседа длилась 80 минут. Политики уговаривали президента РФ вывести войска из Украины, разблокировать Черное море для экспорта зерна и пойти на переговоры с Зеленским, а также освободить защитников "Азовстали".
По признанию Макрона, после визита в Украину в июне он начал особенно ощущать, что его переговоры с Путиным не дали результата. "Учитывая то количество часов, которые я провел в разговорах с ним, и учитывая то прозрение, которое есть теперь, когда я посетил Ирпень и Бучу, я не только разочарован. Это недостаточно сильное слово, учитывая то, к чему привели действия этого человека", – сказал президент Франции.
Французский президент убежден, что "Россия не может и не должна победить", но война быстро не закончится. Он прогнозирует, что лето и начало осени в Украине будут "очень тяжелыми".