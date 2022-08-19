В Еврокомиссии потребовали от РФ вывести войска с Запорожской АЭС

"Безответственное и опасное поведение российских военных на Запорожской АЭС продолжает нарушать все согласованные на международном уровне положения о ядерной безопасности. Еврокомиссия повторяет: российские войска должны быть выведены и должны позволить украинским властям безопасно проводить работы на месте", – говорится в заявлении.

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

В августе оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, в частности "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го, 6-го, 11-го, 13 августа. После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. 18 августа они пригрозили остановкой станции. Такие действия приблизят сценарий радиационной катастрофы, заявили в "Энергоатоме".

По информации украинской военной разведки, захватчики готовят провокацию на ЗАЭС 19 августа.

Сегодня ГУР Минобороны заявило, что оккупанты хотят отключить ЗАЭС от украинской энергосистемы.