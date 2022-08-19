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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Остановка Запорожской АЭС может повлечь катастрофу по сценарию "Фукусимы" – госинспекция

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ЗАЭС работает под контролем оккупантов с марта
ЗАЭС работает под контролем оккупантов с марта
Фото: Запорізька атомна електростанція / Facebook

Остановка Запорожской атомной электростанции может повлечь развитие ситуации, как при катастрофе атомной электростанции "Фукусима-1" в Японии в 2011 году.

Об этом госинспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯР) заявила 18 августа. 

"Остановка всех энергоблоков Запорожской атомной станции и потеря всех источников электропитания может привести к выходу из строя систем охлаждения и повреждению активной зоны реакторной установки и выходу радиоактивных веществ в окружающую среду. Именно по такому сценарию произошла авария на японской атомной станции "Фукусима-1" в 2011 году. Однако если катастрофа в Японии произошла из-за природных катаклизмов, то на Запорожской АЭС это может произойти из-за преступных действий и намерений оккупационных войск Российской Федерации", – говорится в релизе. 

В ГИЯР объясняют, что АЭС должна иметь постоянное питание электричеством для бесперебойного обеспечения своих нужд – охлаждения ядерного топлива в активных зонах реакторных установок, охлаждения отработанного топлива в бассейнах выдержки, поддержки систем контроля и управления.

"При остановке всех энергоблоков должно быть обеспечено устойчивое внешнее энергоснабжение. В результате обстрелов российскими войсками повреждены три из четырех линий, соединяющих АЭС с энергосистемой Украины. В случае повреждения четвертой линии станция потеряет возможность получать электроэнергию для собственных нужд", – говорится в релизе. 

На случай аварийной ситуации на ЗАЭС есть дизель-генераторы, но для длительного обеспечения нужд станции и охлаждения ядерного топлива они будут нуждаться в достаточном количестве топлива, подчеркивают в инспекции. 

В ГИЯР не исключают, что российские военные будут препятствовать поставкам дизеля для генераторов. 

"После потери всех источников электроэнергии начнется процесс плавления ядерного топлива, в результате чего может произойти выход радиоактивных веществ в окружающую среду", – предупреждает инспекция. 

ЗАЭС имеет семь ядерных объектов – шесть энергоблоков и одно сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Сама станция находится на берегу Каховского водохранилища, которое входит в каскад водохранилищ Днепра, напоминают в ГИЯР. 

"Развитие аварийных событий на ЗАЭС не будет ограничиваться региональными проблемами Украины, а может иметь трансграничные последствия. В зависимости от погодных условий радиоактивное облако может понести на территорию Европы или России и Беларуси, что приведет к радиоактивному загрязнению значительных территорий. Аварийные события на ЗАЭС могут привести к радиоактивному загрязнению Днепра и Черного моря", – подчеркивают авторы релиза.  

В ГИЯР добавили, что эксплуатирующая организация по поручению Госатомрегулирования определяет наиболее безопасные работы энергоблоков в существующих условиях.

"Ядерную безопасность ЗАЭС держит в руках украинский персонал станции", – резюмировали в ГИЯР.   

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0icDVwytp9csV1j6aTwG4C2jU1Y2npLJ1twu1kmPuMkHibZ8WRBYbGc1g1PfYdtJol&id=100064837892613

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

В августе оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, в частности "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го6-го11-го13 августаПосле ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. 18 августа они пригрозили остановкой станции. Такие действия приблизят сценарий радиационной катастрофы, заявили в "Энергоатоме". 

По информации украинской военной разведки, захватчики готовят провокацию на ЗАЭС 19 августа.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Фукусима-1, разведка, катастрофа, АЭС, Запорожская АЭС, Госинспекция ядерного регулирования, электростанция, энергосистема
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