Остановка Запорожской АЭС может повлечь катастрофу по сценарию "Фукусимы" – госинспекция

Об этом госинспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯР) заявила 18 августа.

"Остановка всех энергоблоков Запорожской атомной станции и потеря всех источников электропитания может привести к выходу из строя систем охлаждения и повреждению активной зоны реакторной установки и выходу радиоактивных веществ в окружающую среду. Именно по такому сценарию произошла авария на японской атомной станции "Фукусима-1" в 2011 году. Однако если катастрофа в Японии произошла из-за природных катаклизмов, то на Запорожской АЭС это может произойти из-за преступных действий и намерений оккупационных войск Российской Федерации", – говорится в релизе.

В ГИЯР объясняют, что АЭС должна иметь постоянное питание электричеством для бесперебойного обеспечения своих нужд – охлаждения ядерного топлива в активных зонах реакторных установок, охлаждения отработанного топлива в бассейнах выдержки, поддержки систем контроля и управления.

"При остановке всех энергоблоков должно быть обеспечено устойчивое внешнее энергоснабжение. В результате обстрелов российскими войсками повреждены три из четырех линий, соединяющих АЭС с энергосистемой Украины. В случае повреждения четвертой линии станция потеряет возможность получать электроэнергию для собственных нужд", – говорится в релизе.

На случай аварийной ситуации на ЗАЭС есть дизель-генераторы, но для длительного обеспечения нужд станции и охлаждения ядерного топлива они будут нуждаться в достаточном количестве топлива, подчеркивают в инспекции.

В ГИЯР не исключают, что российские военные будут препятствовать поставкам дизеля для генераторов.

"После потери всех источников электроэнергии начнется процесс плавления ядерного топлива, в результате чего может произойти выход радиоактивных веществ в окружающую среду", – предупреждает инспекция.

ЗАЭС имеет семь ядерных объектов – шесть энергоблоков и одно сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Сама станция находится на берегу Каховского водохранилища, которое входит в каскад водохранилищ Днепра, напоминают в ГИЯР.

"Развитие аварийных событий на ЗАЭС не будет ограничиваться региональными проблемами Украины, а может иметь трансграничные последствия. В зависимости от погодных условий радиоактивное облако может понести на территорию Европы или России и Беларуси, что приведет к радиоактивному загрязнению значительных территорий. Аварийные события на ЗАЭС могут привести к радиоактивному загрязнению Днепра и Черного моря", – подчеркивают авторы релиза.

В ГИЯР добавили, что эксплуатирующая организация по поручению Госатомрегулирования определяет наиболее безопасные работы энергоблоков в существующих условиях.

"Ядерную безопасность ЗАЭС держит в руках украинский персонал станции", – резюмировали в ГИЯР.