Генсек ООН заявил, что производимая ЗАЭС электроэнергия принадлежит Украине, и призвал придерживаться этого принципа

Гутерриша попросили прокомментировать заявления о планах РФ подключить ЗАЭС к российской энергосистеме. Он заявил, что электростанцию следует демилитаризировать, и это станет решением проблемы.

Генсек отметил, что производимая ЗАЭС электроэнергия является украинской и она "особенно необходима украинскому народу зимой". По его словам, "этот принцип нужно полностью соблюдать".