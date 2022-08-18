Ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью

"Около 3.00, во время воздушной тревоги на окраинах одного из районов Запорожья были зафиксированы вражеские удары. Четыре ракеты, по предварительной информации, были выпущены из РСЗО, попали в инфраструктурный объект. Есть незначительные разрушения", – написал он.

По данным Куртева, пока о пострадавших в результате обстрелов информации нет.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух уточнил в Telegrаm, что ракетный удар пришелся на Шевченковский район Запорожья (это на востоке города), а стреляли российские оккупанты из Васильевского района Запорожской области.

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