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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью

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Прилетело четыре ракеты, сообщили власти
Прилетело четыре ракеты, сообщили власти
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegrаm

В ночь на 18 августа российские оккупанты выпустили по Запорожью четыре ракеты, сообщил в Telegrаm секретарь Запорожского горсовета, и.о. мэра Анатолий Куртев.

"Около 3.00, во время воздушной тревоги на окраинах одного из районов Запорожья были зафиксированы вражеские удары. Четыре ракеты, по предварительной информации, были выпущены из РСЗО, попали в инфраструктурный объект. Есть незначительные разрушения", – написал он.

По данным Куртева, пока о пострадавших в результате обстрелов информации нет.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух уточнил в Telegrаm, что ракетный удар пришелся на Шевченковский район Запорожья (это на востоке города), а стреляли российские оккупанты из Васильевского района Запорожской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня регион был оккупирован россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области, говорил мэр города Иван Федоров.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Запорожье, война, Запорожская область, РСЗО, вторжение, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ракета, разрушения, инфраструктура, Александр Старух, российские оккупанты, россияне, Анатолий Куртев
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