Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области, возник пожар на базе отдыха, есть раненые – ОВА

"Одесская область атакована вражескими ракетами. Выясняются все детали удара", – написал он в 5.00.

Две вражеские ракеты разрушили базу отдыха и несколько частных зданий неподалеку, начался пожар, сообщил позднее спикер со ссылкой на данные командования ВСУ "Юг".

"Ранения получили три гражданина. Спасательная операция продолжается", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По подсчетам украинских властей на середину июля, захватчики выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.

Только за 2 августа Россия выпустила по Украине крылатых ракет на $100 млн. РФ использовала восемь ракет Х-101 (Х-555), семь из которых, по данным командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, были сбиты украинскими силами ПВО.