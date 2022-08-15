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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Одесской области задержали медика по подозрению в корректировке российских ракетных ударов

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По информации СБУ, подозреваемый передавал сведения российскому куратору через закрытые каналы связи
По информации СБУ, подозреваемый передавал сведения российскому куратору через закрытые каналы связи
Фото: gp.gov.ua

В Одесской области правоохранители задержали медработника, который, по данным следствия, передавал информацию о дислокации Вооруженных сил Украины российским спецслужбам. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора и региональном управлении СБУ.

Как заявили в Офисе генпрокурора, один из сотрудников медицинского учреждения в Одесской области с июля 2022 года работал с представителем российских спецслужб.

"Он собирал и передавал данные о местах дислокации подразделений ВСУ, территориальной обороны и военной инфраструктуре региона с географическими координатами – общался с куратором через мессенджеры. Переданная информация использовалась противником для нанесения ракетных ударов", – говорится в сообщении. 

В СБУ уточнили, что в своих докладах кураторам подозреваемый:

  • предоставлял точные координаты объектов обороны на карте;
  • подробно описывал состояние объекта, материал, из которого тот построен, назначение и использование военными, прилегающую территорию;
  • информировал о численности личного состава и военной техники на объектах;
  • указывал количество обустроенных укреплений.

"Он не скрывал своих пророссийских взглядов, откровенно высказываясь в закрытых Telegram-каналах, курируемых российскими спецслужбами", – говорится в сообщении.

Получив предложение сотрудничать с оккупантами, мужчина, по данным СБУ, передавал сведения куратору через закрытые каналы связи. Он делал это с соблюдением конспирации, так как, по его словам, избегал "неприятностей в госучреждении".

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

https://www.facebook.com/ssu.odesa/videos/759096325307185/

Теги: СБУ, военные, правоохранители, госизмена, ВСУ, спецслужбы, война России против Украины, ракеты, подозрение, Офис генпрокурора, коллаборационизм
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