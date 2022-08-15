В Одесской области задержали медика по подозрению в корректировке российских ракетных ударов

Как заявили в Офисе генпрокурора, один из сотрудников медицинского учреждения в Одесской области с июля 2022 года работал с представителем российских спецслужб.

"Он собирал и передавал данные о местах дислокации подразделений ВСУ, территориальной обороны и военной инфраструктуре региона с географическими координатами – общался с куратором через мессенджеры. Переданная информация использовалась противником для нанесения ракетных ударов", – говорится в сообщении.

В СБУ уточнили, что в своих докладах кураторам подозреваемый:

предоставлял точные координаты объектов обороны на карте;

подробно описывал состояние объекта, материал, из которого тот построен, назначение и использование военными, прилегающую территорию;

информировал о численности личного состава и военной техники на объектах;

указывал количество обустроенных укреплений.

"Он не скрывал своих пророссийских взглядов, откровенно высказываясь в закрытых Telegram-каналах, курируемых российскими спецслужбами", – говорится в сообщении.

Получив предложение сотрудничать с оккупантами, мужчина, по данным СБУ, передавал сведения куратору через закрытые каналы связи. Он делал это с соблюдением конспирации, так как, по его словам, избегал "неприятностей в госучреждении".

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.