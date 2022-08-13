Киевлянка сдавала сотруднику ФСБ РФ места дислокации украинских военных – Офис генпрокурора

По данным следствия, подозреваемая делала фото и видео объектов, на которых размещались подразделения ВСУ на территории Киева и Киевской области. Эту информацию она передавала сотруднику ФСБ РФ.
"Полученные данные враг использовал для координации действий военных РФ по корректировке нанесения ракетных и авиационных ударов по этим объектам", – отметили в Офисе генпрокурора.
Женщину задержали во время съемки воинской части. По результатам обысков у нее изъяли компьютерную технику и средства связи.
Киевлянке сообщили о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о расположении объектов ВСУ в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины).
Досудебное расследование ведет СБУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Кривом Роге Днепропетровской области и в Николаевской области власти объявили награду за информацию о корректировщиках огня российских оккупантов. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, большинство людей, предоставляющих информацию о возможных диверсантах, отказываются от вознаграждений, а "некоторые хотят еще и доплатить, если мы диверсанта "примем".