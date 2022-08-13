Киевлянка сдавала сотруднику ФСБ РФ места дислокации украинских военных – Офис генпрокурора

По данным следствия, подозреваемая делала фото и видео объектов, на которых размещались подразделения ВСУ на территории Киева и Киевской области. Эту информацию она передавала сотруднику ФСБ РФ.

"Полученные данные враг использовал для координации действий военных РФ по корректировке нанесения ракетных и авиационных ударов по этим объектам", – отметили в Офисе генпрокурора.

Женщину задержали во время съемки воинской части. По результатам обысков у нее изъяли компьютерную технику и средства связи.

Киевлянке сообщили о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о расположении объектов ВСУ в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование ведет СБУ.

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