Война в Украине в "оперативном тупике" – CNN

По их словам, у обеих сторон есть проблемы с людскими ресурсами, а почти шесть месяцев войны "привели к серьезному истощению сил". Кадровые проблемы и являются фактором, способствующим "тупику", отметили собеседники.

Кроме того, по из словам, кульминационный момент пока прошел, сейчас "темп замедлился". Они добавили, у России сейчас "ужасные времена", в частности, она столкнулась еще и с нехваткой боеприпасов. Свидетельство тому то, что старые запасы вывозят из складов, отметил источник, а это, по его словам, "ухудшает способность россиян начинать наступление".

Война России против Украины. Главное (обновляется)