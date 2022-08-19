ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Война в Украине в "оперативном тупике" – CNN

Силы обоих сторон войны истощаются, отмечают собеседники CNN
Силы обоих сторон войны истощаются, отмечают собеседники CNN
Фото: EPA

Война в Украине находиться в "оперативного тупике" и ни одна из сторон не может создать достаточный боевой потенциал, чтобы изменить ход конфликта. Об этом 19 августа пишет CNN, со ссылкой на анонимных высокопоставленных чиновников.

По их словам, у обеих сторон есть проблемы с людскими ресурсами, а почти шесть месяцев войны "привели к серьезному истощению сил". Кадровые проблемы и являются фактором, способствующим "тупику", отметили собеседники. 

Кроме того, по из словам, кульминационный момент пока прошел, сейчас "темп замедлился". Они добавили, у России сейчас "ужасные времена", в частности, она столкнулась еще и с нехваткой боеприпасов. Свидетельство тому то, что старые запасы вывозят из складов, отметил источник, а это, по его словам, "ухудшает способность россиян начинать наступление".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. По состоянию на 19 августа армия РФ потеряла примерно 44 700 человек. Кроме того ВСУ уничтожили 1899 российских танков, 234 самолетов, 15 кораблей. 

Теги: Россия, Украина, война, боеприпасы, российская агрессия, наступление, война России против Украины, конфликт, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Gogol Bordello и солистка Kazka записали совместный клип на песню, посвященную украинцам. Видео
  Gogol Bordello и солистка Kazka записали совместный клип на песню, посвященную украинцам. Видео
"Ох, Клаудиа", "Красотка". Шиффер снялась на пирсе в гольфах и маленьком черном бикини
"Ох, Клаудиа", "Красотка". Шиффер снялась на пирсе в гольфах и маленьком черном бикини
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева
"Знатно напрягся". В сети показали реакцию путиниста Киркорова на адресованное ему в США приветствие "Слава Украине!". Видео
"Знатно напрягся". В сети показали реакцию путиниста Киркорова на адресованное ему в США приветствие "Слава Украине!". Видео
"Это ненормальное отношение, не знаю, кто там с Дорофеевой работает". Украинский блогер заявил, что его избили люди из команды певицы
"Это ненормальное отношение, не знаю, кто там с Дорофеевой работает". Украинский блогер заявил, что его избили люди из команды певицы
"Душевно, по-домашнему". Jerry Heil и Леся Никитюк в новом треке высмеяли россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"
"Душевно, по-домашнему". Jerry Heil и Леся Никитюк в новом треке высмеяли россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"
Тина Кароль показала, как выглядит на случайных фото
Тина Кароль показала, как выглядит на случайных фото
"Горячая девочка". 59-летняя Лиза Ринна восхитила поклонников стройной фигурой в бикини
"Горячая девочка". 59-летняя Лиза Ринна восхитила поклонников стройной фигурой в бикини
"Она закрывает глаза на геноцид украинцев, поддерживает войну". Хореограф Кот заявил, что Денисова стала членом жюри в российском шоу
"Она закрывает глаза на геноцид украинцев, поддерживает войну". Хореограф Кот заявил, что Денисова стала членом жюри в российском шоу
  "На землі, в повітрі і на морі". Пономарев, Тополя, Горбунов и Хома посвятили ВСУ новую песню. Видео
  "На землі, в повітрі і на морі". Пономарев, Тополя, Горбунов и Хома посвятили ВСУ новую песню. Видео
Дочь Кузьмы снялась на фоне достопримечательностей в Вене
Дочь Кузьмы снялась на фоне достопримечательностей в Вене
"Только не спрашивайте, сколько пробежал". Вакарчук накануне концерта устроил пробежку по Праге
"Только не спрашивайте, сколько пробежал". Вакарчук накануне концерта устроил пробежку по Праге
Каменских прогулялась по Киеву в наряде свободного кроя. Фото
Каменских прогулялась по Киеву в наряде свободного кроя. Фото
Spotify посвятил новый плейлист Дню Независимости Украины
Spotify посвятил новый плейлист Дню Независимости Украины
  Дорофеева ответила, есть ли между ней и Кацуриным любовь. Видео
  Дорофеева ответила, есть ли между ней и Кацуриным любовь. Видео
Дочери Поляковой вернулись в Украину
Дочери Поляковой вернулись в Украину
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото (184879)
2
"Предложили уборщицей. Сказала, что не могу". Тоня Матвиенко заявила, что в Великобритании зарегистрировалась в центре занятости (116284)
3
"За флагом видно животик", "Настя беременна". В сети обсуждают свежее фото Каменских, сделанное в Украине (109267)
4
"Обвинили меня, хотя мне было не до траха". Арестович рассказал о скандале на корпоративе "пафосной фирмы" из-за "грязных приставаний" (108334)
5
"Отказалась от осуждения российского террора". СТБ накануне премьеры нового шоу сделал заявление о судье этого проекта Татьяне Денисовой (103958)
6
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z" (64801)
7
"Ты можешь донатить, но подонок скажет, что ты делаешь это ради самопиара". Дочь Филатова резко высказалась в адрес хейтеров (57063)
8
"Ох и страшная дверь. Надеюсь, вы ее закрываете". Жена мэра Киева Кличко показала новое фото после заявления о разводе (47601)
 
 
 
 