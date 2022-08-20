Буквально в воздухе Крыма чувствуется, что оккупация там временная – Зеленский

"Впереди – Крымская платформа. В этом году действительно особенная. В этом году буквально в воздухе Крыма чувствуется, что оккупация там временная, а Украина возвращается", – сказал президент Украины.

Он отметил, что на следующей неделе (именно тогда пройдет саммит по Крыму) "запланированы важные переговоры и визиты настоящих друзей Украины".

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Саммит Крымской платформы на уровне президентов состоится 23 августа в онлайн-режиме. Для участия в онлайн-саммите Крымской платформы подано 48 заявок, сообщал 2 августа замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Свое участие в саммите подтвердили уже три лидера стран G7 – премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Японии Фумио Кисида, проинформировали в МИД Украины 16 августа. Также среди участников будут представители стран Латинской Америки.

Также в саммите будет участвовать генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Крымская платформа – консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняло участие 46 делегаций.

На саммите принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".