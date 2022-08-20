Буквально в воздухе Крыма чувствуется, что оккупация там временная – Зеленский

"Впереди – Крымская платформа. В этом году действительно особенная. В этом году буквально в воздухе Крыма чувствуется, что оккупация там временная, а Украина возвращается", – сказал президент Украины.
Он отметил, что на следующей неделе (именно тогда пройдет саммит по Крыму) "запланированы важные переговоры и визиты настоящих друзей Украины".
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Саммит Крымской платформы на уровне президентов состоится 23 августа в онлайн-режиме. Для участия в онлайн-саммите Крымской платформы подано 48 заявок, сообщал 2 августа замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.
Свое участие в саммите подтвердили уже три лидера стран G7 – премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Японии Фумио Кисида, проинформировали в МИД Украины 16 августа. Также среди участников будут представители стран Латинской Америки.
Также в саммите будет участвовать генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Крымская платформа – консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняло участие 46 делегаций.
На саммите принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.
В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу. 24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова.
Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
В августе в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. Украина официально не подтвердила свою причастность к происшествиям в Крыму, однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и The New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит она. Зеленский призывал жителей полуострова и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам.