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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Столтенберг примет участие в саммите Крымской платформы

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Выступление Столтенберга запланировано на 14.50 по киевскому времени
Выступление Столтенберга запланировано на 14.50 по киевскому времени
Фото: ЕРА

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в саммите Крымской платформы. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба Альянса.

Выступление генсека запланировано на 14.50 по киевскому времени.

Как уточнили в пресс-службе, речь Столтенберга будет транслироваться в прямом эфире на сайте НАТО.

В прошлом году Альянс на саммите Крымской платформы представлял заместитель генсека Мирча Джоанэ, который лично посетил Киев.

Саммит Крымской платформы на уровне президентов состоится 23 августа в онлайн-режиме. Для участия в онлайн-саммите Крымской платформы подано уже 48 заявок, сообщил 2 августа замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Свое участие в саммите подтвердили уже три лидера стран G7 – премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Японии Фумио Кисида, проинформировали в МИД Украины 16 августа. Также среди участников будут представители стран Латинской Америки.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. 24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова.

Контекст:

Крымская платформа – консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняло участие 46 делегаций.

На саммите принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".

Теги: Крым, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Крымская платформа, деоккупация
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