Столтенберг примет участие в саммите Крымской платформы

Выступление Столтенберга запланировано на 14.50 по киевскому времени Фото: ЕРА

Выступление генсека запланировано на 14.50 по киевскому времени.

Как уточнили в пресс-службе, речь Столтенберга будет транслироваться в прямом эфире на сайте НАТО.

В прошлом году Альянс на саммите Крымской платформы представлял заместитель генсека Мирча Джоанэ, который лично посетил Киев.

Саммит Крымской платформы на уровне президентов состоится 23 августа в онлайн-режиме. Для участия в онлайн-саммите Крымской платформы подано уже 48 заявок, сообщил 2 августа замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Свое участие в саммите подтвердили уже три лидера стран G7 – премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Японии Фумио Кисида, проинформировали в МИД Украины 16 августа. Также среди участников будут представители стран Латинской Америки.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. 24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова.