Стефанчук рассказал, кого из спикеров иностранных парламентов пригласит на саммит Крымской платформы

Об этом 17 августа в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
"Мной вместе со спикером Хорватского собора будут оправлены приглашения нашим коллегам – спикерам парламентов мира, которые поддерживают Украину, принять участие в этой платформе, – отметил Стефанчук. – Сегодня у меня уже состоятся переговоры со спикером Канады, и я лично приглашу его принять участие. Также отдельно я проведу переговоры со спикерами стран ["Большой семерки"] G7 и G20, чтобы они тоже присоединились к Крымской платформе".
По словам спикера Рады, необходимо создать мощный парламентский фронт поддержки Украины, в частности по вопросу деоккупации Крыма.
3 августа Стефанчук говорил, что пригласит спикера парламента Эстонии (Рийгикогу) Юри Ратаса.
Саммит Крымской платформы на уровне президентов состоится 23 августа в онлайн-режиме. Для участия в онлайн-саммите Крымской платформы подано уже 48 заявок, сообщил 2 августа замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.
Свое участие в саммите подтвердили уже три лидера стран G7 – премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Японии Фумио Кисида, проинформировали в МИД Украины 16 августа. Также среди участников будут представители стран Латинской Америки.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. 24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова.
Крымская платформа – консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняло участие 46 делегаций.
На саммите принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.
В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".