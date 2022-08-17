ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Стефанчук рассказал, кого из спикеров иностранных парламентов пригласит на саммит Крымской платформы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Приглашения принять участие в Крымской платформе будут оправлены спикерам парламентов мира, которые поддерживают Украину, отметил Стефанчук
Приглашения принять участие в Крымской платформе будут оправлены спикерам парламентов мира, которые поддерживают Украину, отметил Стефанчук
Фото: rada.gov.ua

В парламентском саммите Крымской платформы, который пройдет в Загребе (Хорватия) 24 октября, могут принять участие спикеры стран "Большой двадцатки" (G20).

Об этом 17 августа в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Мной вместе со спикером Хорватского собора будут оправлены приглашения нашим коллегам – спикерам парламентов мира, которые поддерживают Украину, принять участие в этой платформе, – отметил Стефанчук. – Сегодня у меня уже состоятся переговоры со спикером Канады, и я лично приглашу его принять участие. Также отдельно я проведу переговоры со спикерами стран ["Большой семерки"] G7 и G20, чтобы они тоже присоединились к Крымской платформе".

По словам спикера Рады, необходимо создать мощный парламентский фронт поддержки Украины, в частности по вопросу деоккупации Крыма.

3 августа Стефанчук говорил, что пригласит спикера парламента Эстонии (Рийгикогу) Юри Ратаса.

Саммит Крымской платформы на уровне президентов состоится 23 августа в онлайн-режиме. Для участия в онлайн-саммите Крымской платформы подано уже 48 заявок, сообщил 2 августа замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Свое участие в саммите подтвердили уже три лидера стран G7 – премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Японии Фумио Кисида, проинформировали в МИД Украины 16 августа. Также среди участников будут представители стран Латинской Америки.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. 24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова.

Контекст:

Крымская платформа – консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняло участие 46 делегаций.

На саммите принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".

Теги: Верховная Рада, Россия, Крым, Украина, Канада, Большая семерка, Хорватия, Большая двадцатка, саммит, Загреб, Руслан Стефанчук, спикер, Крымская платформа, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Минкульте прокомментировали решение Госкино о ликвидации Довженко-Центра
В Минкульте прокомментировали решение Госкино о ликвидации Довженко-Центра
  Мать Кузьмы: Как пережить смерть сына? Это не переживается. Это просто в другом измерении
  Мать Кузьмы: Как пережить смерть сына? Это не переживается. Это просто в другом измерении
"Воин, который оставил работу за границей и вернулся защищать страну". Дикусар сообщил о смерти побратима
"Воин, который оставил работу за границей и вернулся защищать страну". Дикусар сообщил о смерти побратима
В Госкино заявили о реорганизации Довженко-Центра. В институции намерения чиновников назвали посягательством на национальную память
В Госкино заявили о реорганизации Довженко-Центра. В институции намерения чиновников назвали посягательством на национальную память
Лопес и Аффлек спустя месяц после регистрации брака пригласили гостей на свадебную вечеринку. СМИ рассказали, где и когда она состоится
Лопес и Аффлек спустя месяц после регистрации брака пригласили гостей на свадебную вечеринку. СМИ рассказали, где и когда она состоится
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z"
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z"
  Каменских рассказала, с кем после возвращения в Украину встретилась в первую очередь
  Каменских рассказала, с кем после возвращения в Украину встретилась в первую очередь
"Такая красавица, вся в маму". Восьмилетняя дочь Пугачевой и Галкина спела песню, которую написала сама. Видео
"Такая красавица, вся в маму". Восьмилетняя дочь Пугачевой и Галкина спела песню, которую написала сама. Видео
"Нежный пожар". Звезда "Крепостной" станцевала на пилоне в поддержку ВСУ. Видео
"Нежный пожар". Звезда "Крепостной" станцевала на пилоне в поддержку ВСУ. Видео
В Украине стартовал нацотбор на "Евровидение 2023". Названо имя музыкального продюсера
В Украине стартовал нацотбор на "Евровидение 2023". Названо имя музыкального продюсера
"Ты превосходна!" 41-летняя Кардашян засветила бюст в бассейне
"Ты превосходна!" 41-летняя Кардашян засветила бюст в бассейне
В США скончался 81-летний режиссер "Трои" Вольфганг Петерсен
В США скончался 81-летний режиссер "Трои" Вольфганг Петерсен
"Какое чувство ритма! Как синхронно!" Гордон показал, как они "станцевали" вместе с Кличко
"Какое чувство ритма! Как синхронно!" Гордон показал, как они "станцевали" вместе с Кличко
"Только папа не меняется!" Галкин показал, как выглядел он и его сын Гарри в разные годы
"Только папа не меняется!" Галкин показал, как выглядел он и его сын Гарри в разные годы
Дорофеева, Monatik, Полякова и другие. Восемь украинских знаменитостей, которые уже вернулись в Украину
Дорофеева, Monatik, Полякова и другие. Восемь украинских знаменитостей, которые уже вернулись в Украину
"Я за тебя до конца". Жена командира "Азова" Прокопенко показала фото с мечом, снятое ее супругом
"Я за тебя до конца". Жена командира "Азова" Прокопенко показала фото с мечом, снятое ее супругом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения (347911)
2
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини (98712)
3
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой (55605)
4
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото (48002)
5
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото (42596)
6
Латвийский режиссер – россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы (35394)
7
Жена министра обороны Украины Резникова высказалась о президентских амбициях мужа (32246)
8
Укрытие с запасом продуктов и панорамные окна. Мэр Львова Садовый показал свой двухэтажный особняк, расположенный на возвышенности. Видео (31215)
 
 
 
 