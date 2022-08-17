Стефанчук рассказал, кого из спикеров иностранных парламентов пригласит на саммит Крымской платформы

Приглашения принять участие в Крымской платформе будут оправлены спикерам парламентов мира, которые поддерживают Украину, отметил Стефанчук Фото: rada.gov.ua

Об этом 17 августа в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Мной вместе со спикером Хорватского собора будут оправлены приглашения нашим коллегам – спикерам парламентов мира, которые поддерживают Украину, принять участие в этой платформе, – отметил Стефанчук. – Сегодня у меня уже состоятся переговоры со спикером Канады, и я лично приглашу его принять участие. Также отдельно я проведу переговоры со спикерами стран ["Большой семерки"] G7 и G20, чтобы они тоже присоединились к Крымской платформе".

По словам спикера Рады, необходимо создать мощный парламентский фронт поддержки Украины, в частности по вопросу деоккупации Крыма.

3 августа Стефанчук говорил, что пригласит спикера парламента Эстонии (Рийгикогу) Юри Ратаса.

Саммит Крымской платформы на уровне президентов состоится 23 августа в онлайн-режиме. Для участия в онлайн-саммите Крымской платформы подано уже 48 заявок, сообщил 2 августа замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Свое участие в саммите подтвердили уже три лидера стран G7 – премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Японии Фумио Кисида, проинформировали в МИД Украины 16 августа. Также среди участников будут представители стран Латинской Америки.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. 24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова.