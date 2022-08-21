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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне атаковали Одесскую область пятью ракетами, две сбиты над морем – Братчук

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Бойцы ВСУ уничтожили два вражеских "Калибра"
Бойцы ВСУ уничтожили два вражеских "Калибра"
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

21 августа оккупанты атаковали Одесскую область пятью ракетами. Об этом сообщил в Telegram спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

По его информации, три ракеты попали по территории одного из сельскохозяйственных предприятий Одесского района. Есть попадание в зернохранилище.

Пострадавших в результате удара нет. На месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Братчук отметил, что две ракеты были сбиты над морем. 

В командовании ВСУ "Юг" уточнили, что бойцы командования сбили две ракеты "Калибр", сообщила пресс-служба Одесского горсовета. 

"21 августа, около 03.00, зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Юг" над морем уничтожены две крылатые ракеты типа "Калибр", которые оккупанты выпустили именно из акватории Черного моря", – сказано в сообщении.

До того в командовании "Юг" сообщали, что в Черном море находятся три вражеских ракетоносителя с суммарным залпом на 20 ракет "Калибр".

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты постоянно обстреливают Одессу и Одесскую область ракетами морского, воздушного и наземного базирования.

По подсчетам украинских властей на середину июля, захватчики с начала войны выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.

Теги: Черное море, ПВО, Одесская область, война России против Украины, ракеты, Сергей Братчук, зерно
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