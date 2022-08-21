Россияне атаковали Одесскую область пятью ракетами, две сбиты над морем – Братчук

По его информации, три ракеты попали по территории одного из сельскохозяйственных предприятий Одесского района. Есть попадание в зернохранилище.

Пострадавших в результате удара нет. На месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Братчук отметил, что две ракеты были сбиты над морем.

В командовании ВСУ "Юг" уточнили, что бойцы командования сбили две ракеты "Калибр", сообщила пресс-служба Одесского горсовета.

"21 августа, около 03.00, зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Юг" над морем уничтожены две крылатые ракеты типа "Калибр", которые оккупанты выпустили именно из акватории Черного моря", – сказано в сообщении.

До того в командовании "Юг" сообщали, что в Черном море находятся три вражеских ракетоносителя с суммарным залпом на 20 ракет "Калибр".