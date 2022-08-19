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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Громкие взрывы в Запорожье – результат работы ПВО – ОВА

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В Запорожье 19 августа отработала ПВО, жертв, по данным властей региона, нет
В Запорожье 19 августа отработала ПВО, жертв, по данным властей региона, нет
Фото: Повітряне командування "Схід" / Facebook

Взрывы, которые слышали 19 августа жители Запорожья связаны с работой сил ПВО, сообщила 19 августа в Telegram пресс-служба Запорожской ОВА.

"Громкие звуки взрывов в областном центре – это результат работы сил противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Подробности будут уточнены. Жертв нет", – сообщили в ОВА.

Запорожье регулярно подвергается обстрелам со стороны российских войск, которые используют для этого дальнобойную (в том числе реактивную) артиллерию и ракеты.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня регион был оккупирован россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области, говорил мэр города Иван Федоров.

По подсчетам украинских властей, захватчики с начала войны выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.

Теги: Запорожье
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