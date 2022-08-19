Громкие взрывы в Запорожье – результат работы ПВО – ОВА

"Громкие звуки взрывов в областном центре – это результат работы сил противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Подробности будут уточнены. Жертв нет", – сообщили в ОВА.
Запорожье регулярно подвергается обстрелам со стороны российских войск, которые используют для этого дальнобойную (в том числе реактивную) артиллерию и ракеты.
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня регион был оккупирован россиянами почти на 60%.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области, говорил мэр города Иван Федоров.
По подсчетам украинских властей, захватчики с начала войны выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.