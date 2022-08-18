Зенитчик рассказал, как его подразделение сбило шесть крылатых ракет оккупантов за три минуты

"Больше всего, наверное, запомнилась стрельба по шести ракетам одновременно. Так случилось, что вражеские "Калибры" резко изменили направление движения и шесть целей оказались в зоне поражения нашего дивизиона", – вспоминает зенитчик.

Офицер подчеркивает, что ситуация была неожиданной, но "все включились, слаженно и профессионально сработали".

"Все произошло буквально за две-три минуты. Когда осознали, что это был массированный удар и, слава богу, удалось его отразить без жертв и потерь, что все получилось так, как и должно было быть, – эти эмоции запечатлелись в памяти. Тогда враг выпустил семь крылатых ракет "Калибр" по разным направлениям, и шесть из них мы сбили", – рассказал Шумаков.

Он отметил, что сейчас украинские силы ПВО имеют дело с более сложными высокоскоростными целями, враг корректирует тактику – меняет высоту полета ракет, маршруты, активно маневрирует.

"Мы тоже находим его уязвимые места – на войне все учатся очень быстро, и цена ошибки может быть, к сожалению, очень высокой", – подытожил зенитчик.

Шумаков не уточнил, где и когда были сбиты одновременно шесть российских ракет.

О том, что украинские силы противовоздушной обороны сбили семь из восьми ракет, которые Россия запустила по территории Украины, командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины официально сообщало лишь однажды – 2 августа. А уже 5 августа Шумакову было присвоено звание Героя Украины.

Однако речь шла не о "Калибрах". По данным ВС ВСУ, оккупанты запустили из района Каспийского моря крылатые ракеты типа Х-101 (Х-555) с применением самолетов Ту-95 (Ту-160) в направлении центральных, южных и западных областей Украины.

Шесть ракет сбили зенитные ракетные войска, еще одну – украинский истребитель. Единственная долетевшая до цели российская ракета поразила зенитно-ракетный комплекс во Львовской области.