ПВО 8 августа сбила все выпущенные по Украине "Калибры" – Воздушные силы ВСУ

"Сегодня, 8 августа, около 10.00 с южного направления оккупанты выпустили четыре крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр" из акватории Черного моря. Противовоздушной обороной Воздушных сил сбиты все цели", – говорится в сообщении.
Отмечается, что одна ракета уничтожена в Одесской области зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Юг", остальные три ликвидированы в центральных областях Украины зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Центр".
Ранее 8 августа Черкасская ОВА и ГСЧС Украины сообщали об одной сбитой ракете "Калибр" – в районе Умани Черкасской области. Ее обломки упали на гражданский объект, пострадали двое мирных жителей.
По подсчетам украинских властей, захватчики выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.
Только за 2 августа Россия выпустила по Украине крылатых ракет на $ 100 млн. РФ использовала восемь ракет Х-101 (Х-555), семь из которых, по данным командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, были сбиты украинскими силами ПВО.