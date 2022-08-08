ПВО 8 августа сбила все выпущенные по Украине "Калибры" – Воздушные силы ВСУ

"Сегодня, 8 августа, около 10.00 с южного направления оккупанты выпустили четыре крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр" из акватории Черного моря. Противовоздушной обороной Воздушных сил сбиты все цели", – говорится в сообщении.

Отмечается, что одна ракета уничтожена в Одесской области зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Юг", остальные три ликвидированы в центральных областях Украины зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Центр".

Ранее 8 августа Черкасская ОВА и ГСЧС Украины сообщали об одной сбитой ракете "Калибр" – в районе Умани Черкасской области. Ее обломки упали на гражданский объект, пострадали двое мирных жителей.