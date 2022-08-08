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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПВО 8 августа сбила все выпущенные по Украине "Калибры" – Воздушные силы ВСУ

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Украинские силы ПВО показали максимальную эффективность 8 августа
Украинские силы ПВО показали максимальную эффективность 8 августа
Фото: Повітряне командування "Схід" / Facebook

Оккупанты нанесли удар по Украине четырьмя ракетами "Калибр" из акватории Черного моря, все они были уничтожены силами противовоздушной обороны ВСУ, сообщила 8 августа пресс-служба Воздушных сил (ВС) ВСУ в Telegram.

"Сегодня, 8 августа, около 10.00 с южного направления оккупанты выпустили четыре крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр" из акватории Черного моря. Противовоздушной обороной Воздушных сил сбиты все цели", – говорится в сообщении.

Отмечается, что одна ракета уничтожена в Одесской области зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Юг", остальные три ликвидированы в центральных областях Украины зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Центр".

Ранее 8 августа Черкасская ОВА и ГСЧС Украины сообщали об одной сбитой ракете "Калибр" – в районе Умани Черкасской области. Ее обломки упали на гражданский объект, пострадали двое мирных жителей.

Контекст:

По подсчетам украинских властей, захватчики выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.

Только за 2 августа Россия выпустила по Украине крылатых ракет на $ 100 млн. РФ использовала восемь ракет Х-101 (Х-555), семь из которых, по данным командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, были сбиты украинскими силами ПВО.

Теги: Украина, Одесса, ГСЧС, Вооруженные силы Украины, ПВО, Одесская область, Черкасская область, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, Воздушные силы Украины, крылатая ракета, российские оккупанты
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