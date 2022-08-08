Оккупанты ударили по Винницкой области гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" – Воздушные силы ВСУ

Это новейший тип ракет, находящихся на вооружении России. После принятия на вооружение в 2018 году их выпущено всего несколько десятков, рассказали в ВС ВСУ.
"Тактико-технические характеристики этой ракеты не позволяют существующим средствам противовоздушной обороны ВСУ эффективно выявлять и уничтожать ее", – констатировали военные.
В ВС ВСУ объяснили, что после пуска "Кинжал" поднимается на большую высоту в верхние слои атмосферы, при заходе на цель по баллистической траектории может развивать скорость около 12 тыс. км/ч.
Основным носителем ракет этого типа является истребитель МиГ-31, также могут использоваться бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160. Это новейший тип ракет, находящихся на вооружении России. Боевая часть Х-47М – 500 кг.
В Воздушных силах отметили, что с 24 февраля зафиксировано лишь несколько случаев использования оккупантами "Кинжалов", их применяют только по очень важным целям.
Командование ВС ВСУ 7 августа сообщало о российском ударе несколькими ракетами по военным объектам в Винницкой области. Также сообщалось о пострадавших. Данные о количестве пораженных объектов и пострадавших военные не раскрыли. Также командование ВС ВСУ обещало разобраться, почему дала сбой система оповещения о ракетной опасности (сигнал тревоги включился уже после взрывов).
19 марта Россия заявляла, что нанесла удары ракетами комплекса "Кинжал" по украинскому подземному складу ракет и авиационных боеприпасов в Делятине Ивано-Франковской области 19 марта. В ВСУ подтвердили, что склады пострадали, но не уточнили официально, применял ли противник гиперзвуковые ракеты.
По подсчетам украинских властей, захватчики выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.
Только за 2 августа Россия выпустила по Украине крылатых ракет на $ 100 млн. РФ использовала восемь ракет Х-101 (Х-555), семь из которых, по данным командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, были сбиты украинскими силами ПВО.