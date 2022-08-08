ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ударили по Винницкой области гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" – Воздушные силы ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У России есть лишь несколько десятков ракет "Кинжал". Перехватывать их украинская ПВО не умеет
У России есть лишь несколько десятков ракет "Кинжал". Перехватывать их украинская ПВО не умеет
Фото: ru.wikipedia.org

По военным объектам в Винницкой области российские оккупанты 7 августа применили гиперзвуковые ракеты воздушного базирования Х-47М "Кинжал". Об этом пресс-служба Воздушных сил (ВС) ВСУ сообщила 8 августа в Telegram.

Это новейший тип ракет, находящихся на вооружении России. После принятия на вооружение в 2018 году их выпущено всего несколько десятков, рассказали в ВС ВСУ.

"Тактико-технические характеристики этой ракеты не позволяют существующим средствам противовоздушной обороны ВСУ эффективно выявлять и уничтожать ее", – констатировали военные.

В ВС ВСУ объяснили, что после пуска "Кинжал" поднимается на большую высоту в верхние слои атмосферы, при заходе на цель по баллистической траектории может развивать скорость около 12 тыс. км/ч.

Основным носителем ракет этого типа является истребитель МиГ-31, также могут использоваться бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160. Это новейший тип ракет, находящихся на вооружении России. Боевая часть Х-47М – 500 кг.

В Воздушных силах отметили, что с 24 февраля зафиксировано лишь несколько случаев использования оккупантами "Кинжалов", их применяют только по очень важным целям.

Командование ВС ВСУ 7 августа сообщало о российском ударе несколькими ракетами по военным объектам в Винницкой области. Также сообщалось о пострадавших. Данные о количестве пораженных объектов и пострадавших военные не раскрыли. Также командование ВС ВСУ обещало разобраться, почему дала сбой система оповещения о ракетной опасности (сигнал тревоги включился уже после взрывов).

19 марта Россия заявляла, что нанесла удары ракетами комплекса "Кинжал" по украинскому подземному складу ракет и авиационных боеприпасов в Делятине Ивано-Франковской области 19 марта. В ВСУ подтвердили, что склады пострадали, но не уточнили официально, применял ли противник гиперзвуковые ракеты.

Контекст:

По подсчетам украинских властей, захватчики выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.

Только за 2 августа Россия выпустила по Украине крылатых ракет на $ 100 млн. РФ использовала восемь ракет Х-101 (Х-555), семь из которых, по данным командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, были сбиты украинскими силами ПВО.

Теги: Россия, Украина, взрыв, Винница, Винницкая область, авиация, Вооруженные силы Украины, вооружение, ПВО, боеприпасы, истребители, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, взрывы, удары, ракета, бомбардировщики, ракета Кинжал, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Решил выбрать украинку". Хименес-Браво рассказал, где сейчас находится его девушка
"Решил выбрать украинку". Хименес-Браво рассказал, где сейчас находится его девушка
  "Современная девушка, готова родить ребенка". 35-летний Клопотенко рассказал о своих требованиях к будущей избраннице
  "Современная девушка, готова родить ребенка". 35-летний Клопотенко рассказал о своих требованиях к будущей избраннице
"Абсолютное вау!", "Слишком горячая". 57-летняя Херли в бикини наклонилась перед камерой, засветив декольте
"Абсолютное вау!", "Слишком горячая". 57-летняя Херли в бикини наклонилась перед камерой, засветив декольте
"Маленький певец". Старший сын Джамалы трогательно спел "Ой, у лузі червона калина" ко Дню Воздушных сил Украины. Видео
"Маленький певец". Старший сын Джамалы трогательно спел "Ой, у лузі червона калина" ко Дню Воздушных сил Украины. Видео
"Это какой-то ужас. У меня шок!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук пожаловалась на врачей в Буковеле и Яремче
"Это какой-то ужас. У меня шок!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук пожаловалась на врачей в Буковеле и Яремче
  47-летний Арестович рассказал, как познакомился со своей третьей женой восемь лет назад
  47-летний Арестович рассказал, как познакомился со своей третьей женой восемь лет назад
"Так им и надо, это только начало". Гордон показал, что в РФ выпускают под брендом "Руссоль"
"Так им и надо, это только начало". Гордон показал, что в РФ выпускают под брендом "Руссоль"
63-летняя Мадонна опубликовала свое изображение без одежды и белья
63-летняя Мадонна опубликовала свое изображение без одежды и белья
"Хитросплетение". Новый бойфренд Дорофеевой показал, как она играет с его ребенком
"Хитросплетение". Новый бойфренд Дорофеевой показал, как она играет с его ребенком
"От такого будет уже никогда не отмыться". Невзоров прокомментировал обложку немецкого издания с изображением Путина
"От такого будет уже никогда не отмыться". Невзоров прокомментировал обложку немецкого издания с изображением Путина
"Пусть каждая слеза станет смертельным ядом для орков". Мать Лизы, убитой оккупантами в Виннице, опубликовала первый пост после трагедии
"Пусть каждая слеза станет смертельным ядом для орков". Мать Лизы, убитой оккупантами в Виннице, опубликовала первый пост после трагедии
"Приключения на попу найти элементарно". 39-летняя Седокова в Мексике заселфилась в микробикини в полный рост
"Приключения на попу найти элементарно". 39-летняя Седокова в Мексике заселфилась в микробикини в полный рост
  Дочь Машкова: Послала в жопу с идеей войны всех отцов России, которые посылают своих детей защищать страну на чужой земле
  Дочь Машкова: Послала в жопу с идеей войны всех отцов России, которые посылают своих детей защищать страну на чужой земле
Как выглядела Ротару в юности. Могилевская обнародовала редкое фото
Как выглядела Ротару в юности. Могилевская обнародовала редкое фото
49-летняя Клум в миниатюрном бикини снялась в полный рост. Видео
49-летняя Клум в миниатюрном бикини снялась в полный рост. Видео
  Сумская заявила, что не будет оправдываться за дочь в РФ. Ранее она говорила, что Паперная заплатила за российский паспорт 1,5 млн грн
  Сумская заявила, что не будет оправдываться за дочь в РФ. Ранее она говорила, что Паперная заплатила за российский паспорт 1,5 млн грн
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ефросинина: ​Я вижу разводы, вижу и свидания. Из Польши целые караваны ездят на свидания. Такое радует (71612) G
2
"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки" (59750)
3
"От такого будет уже никогда не отмыться". Невзоров прокомментировал обложку немецкого издания с изображением Путина (51224)
4
"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом (31507)
5
Урганта в РФ признали агентом иностранного влияния. Шоумен в ответ назвал инициаторов словом из пяти букв и написал, какой им нужен гимн (28324)
6
"Молюсь, чтобы мы не убили друг друга". 40-летняя Спирс показала объятия с 28-летним мужем (17884)
7
"Позаботилась о себе". Дочь мэра Днепра Филатова показала свою тренировку на открытом балконе в Киеве с видом на монумент "Родина-мать" (15077)
8
"Это было очень тяжелое решение". Жена нового бойфренда Дорофеевой рассказала о переменах в своей жизни (14503)
 
 
 
 