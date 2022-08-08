Оккупанты ударили по Винницкой области гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" – Воздушные силы ВСУ

У России есть лишь несколько десятков ракет "Кинжал". Перехватывать их украинская ПВО не умеет Фото: ru.wikipedia.org

Это новейший тип ракет, находящихся на вооружении России. После принятия на вооружение в 2018 году их выпущено всего несколько десятков, рассказали в ВС ВСУ.

"Тактико-технические характеристики этой ракеты не позволяют существующим средствам противовоздушной обороны ВСУ эффективно выявлять и уничтожать ее", – констатировали военные.

В ВС ВСУ объяснили, что после пуска "Кинжал" поднимается на большую высоту в верхние слои атмосферы, при заходе на цель по баллистической траектории может развивать скорость около 12 тыс. км/ч.

Основным носителем ракет этого типа является истребитель МиГ-31, также могут использоваться бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160. Это новейший тип ракет, находящихся на вооружении России. Боевая часть Х-47М – 500 кг.

В Воздушных силах отметили, что с 24 февраля зафиксировано лишь несколько случаев использования оккупантами "Кинжалов", их применяют только по очень важным целям.

Командование ВС ВСУ 7 августа сообщало о российском ударе несколькими ракетами по военным объектам в Винницкой области. Также сообщалось о пострадавших. Данные о количестве пораженных объектов и пострадавших военные не раскрыли. Также командование ВС ВСУ обещало разобраться, почему дала сбой система оповещения о ракетной опасности (сигнал тревоги включился уже после взрывов).

19 марта Россия заявляла, что нанесла удары ракетами комплекса "Кинжал" по украинскому подземному складу ракет и авиационных боеприпасов в Делятине Ивано-Франковской области 19 марта. В ВСУ подтвердили, что склады пострадали, но не уточнили официально, применял ли противник гиперзвуковые ракеты.