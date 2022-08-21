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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия после шторма увеличила количество кораблей в Черном море – ОК "Юг"

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Россия держит наготове в Черном море ракетоносители с 20 ракетами "Калибр"
Россия держит наготове в Черном море ракетоносители с 20 ракетами "Калибр"
Фото: EPA (иллюстративное)

Россия увеличила количество боевых кораблей в Черном море. Об этом сообщило в сводке по итогам 20 августа оперативное командование ВСУ "Юг".

"Корабельная группировка вражеского флота после шторма в Черном море увеличена до 15 единиц, которые продолжают маневрировать в ракетно-безопасных районах моря", – говорится в сводке. 

В готовности находятся один подводный и два надводных ракетоносителя с суммарным залпом на 20 ракет "Калибр". Также в море – два больших десантных корабля.

В командовании подчеркнули, что актуальность угроз ракетных и артиллерийских обстрелов остается неизменной.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/448764463827793/

Сутки назад командование сообщало о 12 кораблях, которые маневрировали у берегов временно оккупированного Крыма, чтобы избежать возможного поражения украинскими силами обороны.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

По подсчетам украинских властей на середину июля, захватчики с начала войны выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.

Теги: Черное море, корабль, война России против Украины, ракеты, корабли, море
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