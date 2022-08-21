Россия после шторма увеличила количество кораблей в Черном море – ОК "Юг"

"Корабельная группировка вражеского флота после шторма в Черном море увеличена до 15 единиц, которые продолжают маневрировать в ракетно-безопасных районах моря", – говорится в сводке.
В готовности находятся один подводный и два надводных ракетоносителя с суммарным залпом на 20 ракет "Калибр". Также в море – два больших десантных корабля.
В командовании подчеркнули, что актуальность угроз ракетных и артиллерийских обстрелов остается неизменной.
Сутки назад командование сообщало о 12 кораблях, которые маневрировали у берегов временно оккупированного Крыма, чтобы избежать возможного поражения украинскими силами обороны.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
По подсчетам украинских властей на середину июля, захватчики с начала войны выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.