Россия после шторма увеличила количество кораблей в Черном море – ОК "Юг"

Россия держит наготове в Черном море ракетоносители с 20 ракетами "Калибр" Фото: EPA (иллюстративное)

"Корабельная группировка вражеского флота после шторма в Черном море увеличена до 15 единиц, которые продолжают маневрировать в ракетно-безопасных районах моря", – говорится в сводке.

В готовности находятся один подводный и два надводных ракетоносителя с суммарным залпом на 20 ракет "Калибр". Также в море – два больших десантных корабля.

В командовании подчеркнули, что актуальность угроз ракетных и артиллерийских обстрелов остается неизменной.

Сутки назад командование сообщало о 12 кораблях, которые маневрировали у берегов временно оккупированного Крыма, чтобы избежать возможного поражения украинскими силами обороны.