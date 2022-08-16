Черноморский флот РФ испытывает трудности с эффективным контролем моря – британская разведка

"Корабли Черноморского флота России продолжают занимать строго оборонительную позицию, при этом их патрульные миссии, как правило, ограничиваются водами в пределах видимости побережья Крыма", – говорится в сводке.

Это контрастирует с повышенной активностью российского флота в других морях, характерной для этого времени года, отмечают в разведке.

(2/4) This contrasts with heightened Russian naval activity in other seas, as is typical for this time of year. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 16, 2022

"Черноморский флот продолжает использовать крылатые ракеты большой дальности для поддержки наземных наступательных операций, но в настоящее время испытывает трудности с осуществлением эффективного контроля над морем", – .считают британские военные.

В британском минобороны напомнили, что ЧФ РФ потерял свой флагманский крейсер "Москва", значительную часть боевых самолетов морской авиации и контроль над островом Змеиный.

"Ограниченная в настоящее время эффективность Черноморского флота подрывает общую стратегию вторжения России отчасти потому, что морская угроза Одессе в данный момент в значительной степени нейтрализована. Это означает, что Украина может отвлечь ресурсы для давления на российские сухопутные войска в другом месте", – резюмируют в минобороны Великобритании.

(4/4) The Black Fleet’s currently limited effectiveness undermines Russia’s overall invasion strategy, in part because the amphibious threat to Odesa has now been largely neutralised. This means Ukraine can divert resources to press Russian ground forces elsewhere. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 16, 2022

26 июля британская разведка сообщала, что РФ воспринимает украинские противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, ограничивающую эффективность ее Черноморского флота.