Черноморский флот РФ испытывает трудности с эффективным контролем моря – британская разведка

"Корабли Черноморского флота России продолжают занимать строго оборонительную позицию, при этом их патрульные миссии, как правило, ограничиваются водами в пределах видимости побережья Крыма", – говорится в сводке.
Это контрастирует с повышенной активностью российского флота в других морях, характерной для этого времени года, отмечают в разведке.
(2/4) This contrasts with heightened Russian naval activity in other seas, as is typical for this time of year.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 16, 2022
"Черноморский флот продолжает использовать крылатые ракеты большой дальности для поддержки наземных наступательных операций, но в настоящее время испытывает трудности с осуществлением эффективного контроля над морем", – .считают британские военные.
В британском минобороны напомнили, что ЧФ РФ потерял свой флагманский крейсер "Москва", значительную часть боевых самолетов морской авиации и контроль над островом Змеиный.
"Ограниченная в настоящее время эффективность Черноморского флота подрывает общую стратегию вторжения России отчасти потому, что морская угроза Одессе в данный момент в значительной степени нейтрализована. Это означает, что Украина может отвлечь ресурсы для давления на российские сухопутные войска в другом месте", – резюмируют в минобороны Великобритании.
(4/4) The Black Fleet’s currently limited effectiveness undermines Russia’s overall invasion strategy, in part because the amphibious threat to Odesa has now been largely neutralised. This means Ukraine can divert resources to press Russian ground forces elsewhere.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 16, 2022
26 июля британская разведка сообщала, что РФ воспринимает украинские противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, ограничивающую эффективность ее Черноморского флота.
Флагман ЧМФ РФ крейсер "Москва" был подбит Вооруженными силами Украины 13 апреля. В Одесской ОВА сообщали, что ВСУ нанесли по кораблю удар ракетами "Нептун".
Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук 28 мая заявил, что переданных Украине ракет Harpoon хватит, чтобы потопить весь Черноморский флот РФ. 15 июня пресс-служба Пентагона сообщили, что в рамках нового пакета военной помощи США на $1 млрд Украина получит еще две системы береговой обороны Harpoon.
О поражении буксира МФ РФ "Василий Бех", который вез на остров Змеиный оккупантов и вооружение, сообщил 17 июня пресс-центр ВМС ВСУ. Позднее буксир затонул. В управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщили, что он был атакован ракетами Harpoon. Это было первое боевое применение системы, поставленной в Украину союзниками, отметили в страткоме.
12 июля в отчете об операции по освобождению острова Змеиный оперативное командование "Юг" впервые подтвердило, что в ее ходе был поражен (но не затонул) российский фрегат "Адмирал Эссен". Кроме того, украинские защитники поразили четыре катера класса "Раптор" и один – типа "Серна".
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 16 августа украинские защитники уничтожили 15 кораблей и катеров оккупантов.
9 августа в результате взрывов на территории военного аэродрома "Саки" в Новофедоровке в оккупированном Крыму, по данным космических снимков, уничтожено, по минимальным оценкам, восемь российских боевых самолетов, по данным Воздушных сил ВСУ – девять самолетов. После этого, как сообщали российские источники, был уволен командующий Черноморским флотом РФ адмирал Игорь Осипов.