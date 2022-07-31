Советник министра обороны Украины назвал цели провокации РФ с беспилотником в Севастополе

По его мнению, первая цель – это вытеснить из западного информационного пространства гибель украинских военнопленных в Оленовке.

Он пояснил, что задачей убийства украинских пленных было, помимо заметания следов других преступлений, "забить сигнал и погасить зраду" в России. Обмен пленными, по информации советника, влиял на боевой дух "наиболее упоротых" российских частей, россияне задавались вопросом, "зачем положили столько народу, если нациков все равно выпустят".

"Однако по мере накопления фактов, свидетельствующих, что подрыв здания в Оленовке, вероятнее всего, был изнутри, наиболее уязвимой линией для россиян стала западная. Поскольку еще больше людей (в том числе – принимающих решения) убедилось в людоедском характере российской стороны", – написал Копытько.

Он отметил, что для россиян это очень чувствительно в свете начавшегося диалога с США по поводу обмена задержанными американцами и россиянами. РФ хочет использовать эти контакты, чтобы не допустить официального признания России страной – спонсором терроризма.

"На фоне Оленовки говорить сложнее, а на фоне Севастополя – легче. Поэтому они использовали проверенную тактику – обозначили повод для эскалации. Теперь глубоко озабоченные структуры будут глубоко озабочены тем, "как не допустить эскалации и увеличения страданий людей", особенно – на фоне Тайваня", – считает Копытько.

Также, по его мнению, Россия пытается создать предпосылки для срыва поставок украинского зерна – повод для заявлений: "нас атакуют – мы будем "защищаться".

Кроме того, уверен Копытько, России нужен был повод отменить активное празднование дня ВМФ в Севастополе – "убрать людей с улиц и усадить перед телевизорами", а заодно мобилизовать с помощью диверсии.

Он напомнил, что еще до Дня ВМФ Россия сократила традиционный формат празднования в Севастополе, в частности, отменила парад.

"Однако по мере приближения к дате российские власти зафиксировали проблему: в досужих разговорах севастопольские ватники начали активно сравнивать судьбу флота "до войны" и сейчас, отравляя сознание понаехавшим. Ибо сравнение выходило неприятное. Флагман на дне, остальные корабли шныряют, как крысы, прячутся на ЮБК, стреляют и убивают детей. Змеиный потерян. На кладбищах десятки новых могил. Такое своеобразное "величие". Когда толпа "празднующих" начнет обмениваться мнениями, что все как-то не так, а после рюмки-другой начнет искать виновных, то важнейшей задачей для росвластей стало недопущение масштабирования. Бубнеть на кухнях – пожалуйста, а коллективно в публичных местах – нет", – пояснил Копытько.

Он уверен, что в ближайшее время оккупационные власти поймают "украинских диверсантов", которые якобы сбросили с беспилотника "самодельное взрывное устройство". Это будет доказательством, что "ПВО в порядке и особого позора тут нет", и поводом для ФСБ усилить фильтрацию, организовать очередной виток репрессий.

"Даже интересно посмотреть, что с ними будет, когда в Крым действительно прилетит. Рано или поздно", – завершил советник министра обороны Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)