Состоялся первый с 24 февраля разговор Блинкена и Лаврова. Глава Госдепа назвал его "прямым и откровенным"

Блинкен сообщил, что предостерег Лаврова от попыток России аннексировать большую часть Украины, подчеркнув, что мир не признает аннексии Фото: ЕРА

Блинкен назвал разговор "прямым и откровенным", а также сообщил, что "надавил на Кремль" в вопросе освобождения американских граждан Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

Бывшего морского пехотинца Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года и обвинили в шпионаже. В 2020 году Уилана признали виновным и приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Баскетболистку Грайнер задержали в феврале 2022-го в аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили картриджи для вейпа с гашишным маслом – это вещество легально во многих штатах США, но запрещено в России. Спортсменку обвиняют в контрабанде наркотиков.

27 июля телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена предложила России обменять Уилана и Грайнер на россиянина Виктора Бута, который в США отбывает 25-летний срок заключения по обвинению в торговле оружием (Бута арестовали в 2008 году, а в 2012-м ему вынесли приговор).

Госсекретарь отказался рассказать, считает ли РФ такое предложение приемлемым. Он оставил без комментария вопрос, как Лавров на него отреагировал. "Было важно, чтобы он услышал об этом напрямую", – сказал Блинкен.

Американский дипломат также рассказал, что в переговорах была затронута тема безопасного транзита зерна из украинских портов через Черное море, собеседники выразили надежду, что "это произойдет как можно скорее".

Блинкен сказал, что он также предостерег Лаврова от попыток России аннексировать большую часть Украины, подчеркнув, что "мир не признает аннексии" и это "повлечет за собой дополнительные значительные последствия для России, если она будет продвигать свои планы".

Это был первый разговор Блинкена и Ларова с 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину. Источник агентства Reuters сообщил, что звонок длился около 25 минут.