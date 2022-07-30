ГОРДОН
 
 
МИР

Состоялся первый с 24 февраля разговор Блинкена и Лаврова. Глава Госдепа назвал его "прямым и откровенным"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Блинкен сообщил, что предостерег Лаврова от попыток России аннексировать большую часть Украины, подчеркнув, что мир не признает аннексии
Блинкен сообщил, что предостерег Лаврова от попыток России аннексировать большую часть Украины, подчеркнув, что мир не признает аннексии
Фото: ЕРА

Госсекретарь США Энтони Блинкен 29 июля провел телефонные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне, которая транслировалась на YouTube-канале ведомства.

Блинкен назвал разговор "прямым и откровенным", а также сообщил, что "надавил на Кремль" в вопросе освобождения американских граждан Пола Уилана и Бриттни Грайнер. 

Бывшего морского пехотинца Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года и обвинили в шпионаже. В 2020 году Уилана признали виновным и приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Баскетболистку Грайнер задержали в феврале 2022-го в аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили картриджи для вейпа с гашишным маслом – это вещество легально во многих штатах США, но запрещено в России. Спортсменку обвиняют в контрабанде наркотиков.

27 июля телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена предложила России обменять Уилана и Грайнер на россиянина Виктора Бута, который в США отбывает 25-летний срок заключения по обвинению в торговле оружием (Бута арестовали в 2008 году, а в 2012-м ему вынесли приговор).

Госсекретарь отказался рассказать, считает ли РФ такое предложение приемлемым. Он оставил без комментария вопрос, как Лавров на него отреагировал. "Было важно, чтобы он услышал об этом напрямую", – сказал Блинкен. 

Американский дипломат также рассказал, что в переговорах была затронута тема безопасного транзита зерна из украинских портов через Черное море, собеседники выразили надежду, что "это произойдет как можно скорее".

Блинкен сказал, что он также предостерег Лаврова от попыток России аннексировать большую часть Украины, подчеркнув, что "мир не признает аннексии" и это "повлечет за собой дополнительные значительные последствия для России, если она будет продвигать свои планы".

Это был первый разговор Блинкена и Ларова с 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину. Источник агентства Reuters сообщил, что звонок длился около 25 минут.

Контекст:

Последняя встреча Блинкена и Лаврова состоялась 21 января в Женеве (Швейцария)12-го и 15 февраля они провели телефонные переговоры.

23 февраля, после признания Россией "независимости" подконтрольных террористам "ДНР" и "ЛНР" территорий Донецкой и Луганской областей, Блинкен заявил об отмене запланированной встречи с Лавровым (она должна была состояться 24 февраля). 

И Блинкен, и Лавров присутствовали на встрече глав МИД стран G20 7–8 июля, но еще до ее начала в Госдепартаменте подчеркивали, что госсекретарь США не будет общаться с министром иностранных дел России

Теги: Украина, Сергей Лавров, Госдепартамент США, МИД России, аннексия, вторжение, Энтони Блинкен, война России против Украины, Виктор Бут, Пол Уилан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Шакире за неуплату налогов грозит €24 млн штрафа и лишение свободы сроком на восемь лет
Шакире за неуплату налогов грозит €24 млн штрафа и лишение свободы сроком на восемь лет
  Кикабидзе: Песня "Мои года" – вот здесь! Когда ее написали, мне было 40 лет, а сегодня 84. И все время просят эту песню
  Кикабидзе: Песня "Мои года" – вот здесь! Когда ее написали, мне было 40 лет, а сегодня 84. И все время просят эту песню
  "Бутылка вина в депрессивный день у меня точно будет. А как иначе?" Позитив прокомментировал слухи о своей алкозависимости
  "Бутылка вина в депрессивный день у меня точно будет. А как иначе?" Позитив прокомментировал слухи о своей алкозависимости
"По взгляду понимаешь, был человек на "нуле" или нет. Война меняет изнутри". Сын Игоря Пелыха защищает Украину от российских оккупантов
"По взгляду понимаешь, был человек на "нуле" или нет. Война меняет изнутри". Сын Игоря Пелыха защищает Украину от российских оккупантов
  "Такого удовольствия от работы не получал всю жизнь". Комаровский прочитал сказку Чуковского о Бармалее на русском и украинском языках
  "Такого удовольствия от работы не получал всю жизнь". Комаровский прочитал сказку Чуковского о Бармалее на русском и украинском языках G
Алеся БАЦМАН
  "У меня есть свое мнение, но когда ты рядом, твои мысли в приоритете". Зеленский рассказал, как война изменила его отношения с женой
  "У меня есть свое мнение, но когда ты рядом, твои мысли в приоритете". Зеленский рассказал, как война изменила его отношения с женой
  Друг проживающего за границей Потапа: Я ему говорю: "Приезжай, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей"
  Друг проживающего за границей Потапа: Я ему говорю: "Приезжай, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей"
  Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим
  Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети
  "Им сложно понимать, что оно и как. Они не видели, что происходит". Позитив высказался о покинувших Украину Потапе и Дорофеевой
  "Им сложно понимать, что оно и как. Они не видели, что происходит". Позитив высказался о покинувших Украину Потапе и Дорофеевой
"Я – шут без имени и, в общем, без судьбы". Покинувший РФ Галкин на концерте в Турции спел песню Пугачевой. Видео
"Я – шут без имени и, в общем, без судьбы". Покинувший РФ Галкин на концерте в Турции спел песню Пугачевой. Видео
"Красавица. А татуха просто огонь". Мозговая повторила позу Зеленской для недавней фотосессии
"Красавица. А татуха – просто огонь". Мозговая повторила позу Зеленской для недавней фотосессии
"Это откровенный песизм – чтобы люди об меня ноги вытирали". Пес Патрон возмутился продажей ковриков с его изображением
"Это откровенный песизм – чтобы люди об меня ноги вытирали". Пес Патрон возмутился продажей ковриков с его изображением
49-летняя Клум выставила декольте на снимке с молодым мужем и его братом-близнецом. Фото
49-летняя Клум выставила декольте на снимке с молодым мужем и его братом-близнецом. Фото
  Зеленская ответила на критику после презентации обложки авторитетного издания Vogue с ее изображением
  Зеленская ответила на критику после презентации обложки авторитетного издания Vogue с ее изображением
Киркорова не впустили в Молдову
Киркорова не впустили в Молдову
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Исключительный дурак". Невзоров заявил о наличии у Киркорова, который выступил перед оккупантами в аннексированном Крыму, пустот в черепе (212885)
2
Киевлянка вышла на Крещатик с плакатом "Посигналь, если Путин – х...йло". Известный ведущий отреагировал. Видео (173389)
3
Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим (152105)
4
"Я влюблена в этих животных". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала снимки, сделанные ее супругом (140599)
5
"Какой ужас", "Куры в курятнике лучше живут". Гордон показал жизнь в российской деревне (83437)
6
Сестра Софии Ротару Аурика Ротару рассказала, в какой стране сейчас находится и как помогает Украине (76674)
7
Зеленская ответила на критику после презентации обложки авторитетного издания Vogue с ее изображением (75038)
8
"Сижу как хочу". Украинские знаменитости запустили флешмоб в поддержку Зеленской после публикации обложки Vogue с ее изображением (66785)
 
 
 
 