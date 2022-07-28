Блинкен намерен на этой неделе поговорить с Лавровым – впервые за время вторжения

Блинкен хочет лично передать позицию США по освобождению находящихся в заключении в РФ американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана
"Надеюсь, что в разговоре с министром иностранных дел Лавровым я смогу приложить усилия, чтобы вернуть их домой", – сказал госсекретарь США.
Он подчеркнул, что россиянам необходимо передать "четкие и прямые сообщения о наших ключевых приоритетах", которые включают возвращение домой Грайнер и Уилана.
По информации CNN, администрация президента США Джо Байдена предложила России обменять на американцев Грайнер и Уилана россиянина Виктора Бута. Госсекретарь США озвучивать подробности о предполагаемом обмене заключенными отказался.
CNN отмечает, что Блинкен, по его словам, также планирует обсудить с Лавровым недавно подписанное соглашение о морском экспорте украинского зерна. В то же время он подчеркнул, что не будет вести переговоры по войне в Украине во время разговора с Лавровым, так как США "не будут обсуждать Украину без Украины".
"Иногда мы принимаем решение проводить переговоры тихо. Но в этом случае я считаю важным прояснить, что по этим вопросам – содержанию под стражей наших американских граждан, ценам на продовольствие, с которыми мир сталкивается из-за агрессии России против Украины, и планам России по аннексии украинской территории – наши российские коллеги слышат непосредственно меня", – сказал чиновник.
Если разговор между главами американской и российской дипломатий состоится, он будет первым, или, по крайней мере, первым публично объявленным с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Последняя встреча Блинкена и Лаврова состоялась 21 января в Женеве (Швейцария). 12-го и 15 февраля они провели телефонные переговоры.
В интервью каналу "Дождь", которое вышло 19 февраля, госсекретарь США говорил, что планировал встретиться с Лавровым 24 февраля в Европе. "Но, как я сказал министру иностранных дел Лаврову, это предполагает, что за это время Россия не нападет на Украину", – подчеркивал Блинкен.
23 февраля, после признания Россией "независимости" подконтрольных террористам "ДНР" и "ЛНР" территорий Донецкой и Луганской областей, Блинкен заявил об отмене запланированной встречи с Лавровым.
И Блинкен, и Лавров присутствовали на встрече глав МИД стран G20 7–8 июля, но еще до ее начала в Госдепартаменте подчеркивали, что госсекретарь США не будет общаться с министром иностранных дел России.