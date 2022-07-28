США предложили России обменять россиянина Бута на американцев Грайнер и Уилана – CNN

По данным собеседников канала, план обмена Бута на Уилана и Грайнер получил поддержку Байдена еще в начале этого года. Поддержка Байденом позволила обойти возражения минюста США, который обычно выступает против обмена заключенными.

Высокопоставленный чиновник администрации заявил, что Штаты передали содержательное предложение, "которое, по нашему мнению, может быть успешным, судя по истории переговоров с россиянами".

Источник отказался говорить о специфике предложения и добавил, что это в "компетенции России – реагировать на него".