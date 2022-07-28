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США предложили России обменять россиянина Бута на американцев Грайнер и Уилана – CNN

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Штаты хотят обменять россиянина Бута на американцев Грайнер и Уилана
Штаты хотят обменять россиянина Бута на американцев Грайнер и Уилана
Фото: EPA

Администрация президента США Джо Байдена предложила России обменять россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным собеседников канала, план обмена Бута на Уилана и Грайнер получил поддержку Байдена еще в начале этого года. Поддержка Байденом позволила обойти возражения минюста США, который обычно выступает против обмена заключенными.

Высокопоставленный чиновник администрации заявил, что Штаты передали содержательное предложение, "которое, по нашему мнению, может быть успешным, судя по истории переговоров с россиянами".

Источник отказался говорить о специфике предложения и добавил, что это в "компетенции России – реагировать на него".

Контекст:

Бывшего американского морского пехотинца Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года и обвинили в шпионаже. По версии следствия, он получил от действующего сотрудника ФСБ флешку с секретными данными о российских спецслужбах. Уилан заявил, что флешку ему подбросили. 15 июня Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. 

Баскетболистку Грайнер задержали в феврале 2022-го в аэропорту Шереметьево, сообщает "Русская служб BBC". В ее багаже обнаружили картриджи для вейпа с гашишным маслом – это вещество легально во многих штатах США, но запрещено в России. Ее обвиняют в контрабанде наркотиков в значительном размере и незаконном хранении без цели сбыта.

Россиянин Бут был арестован в марте 2008 года в Бангкоке, после двухлетней тяжбы выдан Штатам, где в 2012 году его осудили на 25 лет за сговор с целью продажи крупной партии оружия левой колумбийской группировке ФАРК, признанной в Штатах террористической. Срок Бут отбывает в городе Мэрион в Иллинойсе.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Виктор Бут, Пол Уилан, обмен удерживаемыми лицами
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