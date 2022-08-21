В патрульной полиции призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги на День Независимости

Он отметил, что патрульная полиция и вся Нацполиция Украины находятся в режиме готовности.

"Что касается советов гражданам, то в первую очередь при планировании маршрутов перемещения обязательно заранее узнавайте, где есть укрытия, чтобы, когда звучит сигнал воздушной тревоги, вы могли быстро с любого места добраться в укрытие. [...] Хотел бы также подчеркнуть, что в эти дни возможны провокации, поэтому надо быть внимательными, осторожными и, если заметили ситуацию, о которой необходимо сообщить, или подозрительное лицо, надо сообщить на линию 102", – заявил Билошицкий.

Контекст:

23 августа Украина отмечает День государственного флага, а 24 августа – День Независимости Украины.

18 августа в управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявили, что очевидна "угроза массированного обстрела территории Украины как минимум ракетами С-300". В страткоме подчеркнули, что такие ракеты концентрируются до 24 августа.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ на предстоящей неделе "может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк не исключил что Россия может увеличить количество ракетных ударов по территории Украины в День Независимости 24 августа.