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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Киев в списке". В Офисе президента считают, что РФ может увеличить количество обстрелов Украины 23–24 августа

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Подоляк: Россия архаическое государство и она привязывает свои действия к определенным датам
Подоляк: Россия – архаическое государство и она привязывает свои действия к определенным датам
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Россия может увеличить количество ракетных ударов по территории Украины в День Независимости 24 августа. Об этом он заявил в эфире общенационального телемарафона, который 21 августа транслировал канал ICTV.

"Россия – архаическое государство и она привязывает свои действия к определенным датам. Для них это такие, знаете, навязчивые мысли – что надо сделать, чтобы людям было плохо. Они ненавидят нас, поэтому попробуют 23–24-го увеличить количество обстрелов крылатыми ракетами ряда наших городов. Безусловно, Киев будет в перечне этих городов. Потому что здесь символично. Вы же помните эти "мощные"  речи о том, что "за три дня мы будем маршем идти по Крещатику в Киеве и покажем, почему "русский мир" намного сильнее украинского", – сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что полномасштабная война длится почти полгода, и за это время "русский мир" доказал, что он "проигрывает по всем цивилизационным нормативам" Украине.

"Поэтому, они, наверное, эту "компенсацию" захотят получить за эти полгода, за то, что их унизили, за то, что репутационно они выглядат никак в мире. [...] Они захотят получить компенсацию за этот "жаркий" сезон в Крыму, за стойкость, которую демонстрирует Украина в целом и каждый конкретный человек, включая президента. И поэтому будет увеличение количества обстрелов наших городов", – сказал он.

Подоляк призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

23 августа Украина отмечает день государственного флага, а 24 августа – День Независимости Украины.

18 августа в управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявили, что очевидна "угроза массированного обстрела территории Украины как минимум ракетами С-300". В страткоме подчеркнули, что такие ракеты концентрируются до 24 августа.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ на предстоящей неделе "может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: День Независимости, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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