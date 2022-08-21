"Киев в списке". В Офисе президента считают, что РФ может увеличить количество обстрелов Украины 23–24 августа

"Россия – архаическое государство и она привязывает свои действия к определенным датам. Для них это такие, знаете, навязчивые мысли – что надо сделать, чтобы людям было плохо. Они ненавидят нас, поэтому попробуют 23–24-го увеличить количество обстрелов крылатыми ракетами ряда наших городов. Безусловно, Киев будет в перечне этих городов. Потому что здесь символично. Вы же помните эти "мощные" речи о том, что "за три дня мы будем маршем идти по Крещатику в Киеве и покажем, почему "русский мир" намного сильнее украинского", – сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что полномасштабная война длится почти полгода, и за это время "русский мир" доказал, что он "проигрывает по всем цивилизационным нормативам" Украине.

"Поэтому, они, наверное, эту "компенсацию" захотят получить за эти полгода, за то, что их унизили, за то, что репутационно они выглядат никак в мире. [...] Они захотят получить компенсацию за этот "жаркий" сезон в Крыму, за стойкость, которую демонстрирует Украина в целом и каждый конкретный человек, включая президента. И поэтому будет увеличение количества обстрелов наших городов", – сказал он.

Подоляк призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Война России против Украины. Главное (обновляется)