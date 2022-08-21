Ночью оккупанты запустили ракеты из Белгорода по Харьковской области – Синегубов

По его информации, около полуночи был зафиксирован пуск ракет из российского Белгорода.

В поселке городского типа Рогань ракета попала в недостроенный частный дом, произошел пожар. Ранены два человека – мужчина 36 лет и 24-летняя женщина.

Удар двумя ракетами зафиксирован в поселке Докучаевское, повреждены хозяйственные здания учебного заведения. Произошел пожар на открытой территории. Без пострадавших.

"За прошедшие сутки враг продолжил терроризировать мирное население Харьковщины обстрелами. Под огнем были Харьков, Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы области. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, горели гаражи, офисные сооружения", – добавил Синегубов.

В управлении ГСЧС Харьковской области сообщили, что за сутки спасатели шесть раз выезжали на пожары, вызванные обстрелами. Кроме того, сотрудники ГСЧС за сутки ликвидировали 53 не разорвавшихся вражеских боеприпаса.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.