ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Количество жертв обстрела общежития в Салтовском районе Харькова увеличилось, нашли еще три тела

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В общежитии, по которому был нанесен ракетный удар, жили около 30 человек
В общежитии, по которому был нанесен ракетный удар, жили около 30 человек
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Fаcebook

На месте общежития в Салтовском районе Харькова, разрушенного 17 августа обстрелом со стороны российских оккупантов, нашли тела еще трех погибших, проинформировал 20 августа в Telegrаm Харьковский городской совет.

"На месте обстрела общежития по улице Ахиезеров спасатели сегодня нашли еще три тела погибших. Один мужчина, другие тела в таком состоянии, что нуждаются в изучении эксперта", – говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что поисковые работы на месте трагедии продолжаются.

"Таким образом, количество погибших от российского ракетного удара по общежитию достигло уже 18 человек", – подчеркнули городские власти Харькова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Вечером 17 августа оккупанты крылатой ракетой "Калибр" нанесли удар по общежитию в Салтовском районе Харькова, где проживали более 30 человек, в том числе люди с нарушениями слуха, они не слышали воздушной тревоги. Среди погибших, которых ранее было 15, – 11-летний мальчик.

Утром 18 августа оккупанты обстреляли еще одно общежитие – в Слободском районе, где жили работники горэлектротранспорта. Четырехэтажное помещение было частично разрушено. Погибли шесть человек, в том числе мальчик 2009 года рождения.

По словам мэра города Игоря Терехова, ночь и утро 18 августа стали самыми трагичными для Харькова за весь период полномасштабного вторжения РФ.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

За время полномасштабной войны в регионе оккупанты полностью или частично разрушили более 7 тыс. объектов, 2,8 тыс. многоэтажек, около 1,8 тыс. жилых домов, более 500 учебных заведений и 150 больниц, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Харьков, война, вторжение, жертвы, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, погибшие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Посол Великобритании в Украине Симмонс снялась в вышиванке с банкой собственноручно замаринованных огурцов
Посол Великобритании в Украине Симмонс снялась в вышиванке с банкой собственноручно замаринованных огурцов
"Мудрая женщина". Сумская показала, как и для чего использует кукурузные рыльца. Видео
"Мудрая женщина". Сумская показала, как и для чего использует кукурузные рыльца. Видео
  Gogol Bordello и солистка Kazka записали совместный клип на песню, посвященную украинцам. Видео
  Gogol Bordello и солистка Kazka записали совместный клип на песню, посвященную украинцам. Видео
"Ох, Клаудиа", "Красотка". Шиффер снялась на пирсе в гольфах и маленьком черном бикини
"Ох, Клаудиа", "Красотка". Шиффер снялась на пирсе в гольфах и маленьком черном бикини
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева
"Знатно напрягся". В сети показали реакцию путиниста Киркорова на адресованное ему в США приветствие "Слава Украине!". Видео
"Знатно напрягся". В сети показали реакцию путиниста Киркорова на адресованное ему в США приветствие "Слава Украине!". Видео
"Это ненормальное отношение, не знаю, кто там с Дорофеевой работает". Украинский блогер заявил, что его ударили люди из команды певицы
"Это ненормальное отношение, не знаю, кто там с Дорофеевой работает". Украинский блогер заявил, что его ударили люди из команды певицы
"Душевно, по-домашнему". Jerry Heil и Леся Никитюк в новом треке высмеяли россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"
"Душевно, по-домашнему". Jerry Heil и Леся Никитюк в новом треке высмеяли россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"
Тина Кароль показала, как выглядит на случайных фото
Тина Кароль показала, как выглядит на случайных фото
"Горячая девочка". 59-летняя Лиза Ринна восхитила поклонников стройной фигурой в бикини
"Горячая девочка". 59-летняя Лиза Ринна восхитила поклонников стройной фигурой в бикини
Хореограф Кот прокомментировал появление Денисовой в жюри нового сезона российского шоу
Хореограф Кот прокомментировал появление Денисовой в жюри нового сезона российского шоу
  "На землі, в повітрі і на морі". Пономарев, Тополя, Горбунов и Хома посвятили ВСУ новую песню. Видео
  "На землі, в повітрі і на морі". Пономарев, Тополя, Горбунов и Хома посвятили ВСУ новую песню. Видео
Дочь Кузьмы снялась на фоне достопримечательностей в Вене
Дочь Кузьмы снялась на фоне достопримечательностей в Вене
"Только не спрашивайте, сколько пробежал". Вакарчук накануне концерта устроил пробежку по Праге
"Только не спрашивайте, сколько пробежал". Вакарчук накануне концерта устроил пробежку по Праге
Каменских прогулялась по Киеву в наряде свободного кроя. Фото
Каменских прогулялась по Киеву в наряде свободного кроя. Фото
Spotify посвятил новый плейлист Дню Независимости Украины
Spotify посвятил новый плейлист Дню Независимости Украины
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото (236275)
2
"Предложили уборщицей. Сказала, что не могу". Тоня Матвиенко заявила, что в Великобритании зарегистрировалась в центре занятости (167894)
3
"Отказалась от осуждения российского террора". СТБ накануне премьеры нового шоу сделал заявление о судье этого проекта Татьяне Денисовой (149438)
4
"Обвинили меня, хотя мне было не до траха". Арестович рассказал о скандале на корпоративе "пафосной фирмы" из-за "грязных приставаний" (128165)
5
"За флагом видно животик", "Настя беременна". В сети обсуждают свежее фото Каменских, сделанное в Украине (123615)
6
"Ты можешь донатить, но подонок скажет, что ты делаешь это ради самопиара". Дочь Филатова резко высказалась в адрес хейтеров (57716)
7
"Ох и страшная дверь. Надеюсь, вы ее закрываете". Жена мэра Киева Кличко показала новое фото после заявления о разводе (51329)
8
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя вблизи (44697)
 
 
 
 