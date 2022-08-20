Количество жертв обстрела общежития в Салтовском районе Харькова увеличилось, нашли еще три тела

"На месте обстрела общежития по улице Ахиезеров спасатели сегодня нашли еще три тела погибших. Один мужчина, другие тела в таком состоянии, что нуждаются в изучении эксперта", – говорится в сообщении.
В мэрии отметили, что поисковые работы на месте трагедии продолжаются.
"Таким образом, количество погибших от российского ракетного удара по общежитию достигло уже 18 человек", – подчеркнули городские власти Харькова.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вечером 17 августа оккупанты крылатой ракетой "Калибр" нанесли удар по общежитию в Салтовском районе Харькова, где проживали более 30 человек, в том числе люди с нарушениями слуха, они не слышали воздушной тревоги. Среди погибших, которых ранее было 15, – 11-летний мальчик.
Утром 18 августа оккупанты обстреляли еще одно общежитие – в Слободском районе, где жили работники горэлектротранспорта. Четырехэтажное помещение было частично разрушено. Погибли шесть человек, в том числе мальчик 2009 года рождения.
По словам мэра города Игоря Терехова, ночь и утро 18 августа стали самыми трагичными для Харькова за весь период полномасштабного вторжения РФ.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
За время полномасштабной войны в регионе оккупанты полностью или частично разрушили более 7 тыс. объектов, 2,8 тыс. многоэтажек, около 1,8 тыс. жилых домов, более 500 учебных заведений и 150 больниц, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.