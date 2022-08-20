Количество жертв обстрела общежития в Салтовском районе Харькова увеличилось, нашли еще три тела

В общежитии, по которому был нанесен ракетный удар, жили около 30 человек Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Fаcebook

"На месте обстрела общежития по улице Ахиезеров спасатели сегодня нашли еще три тела погибших. Один мужчина, другие тела в таком состоянии, что нуждаются в изучении эксперта", – говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что поисковые работы на месте трагедии продолжаются.

"Таким образом, количество погибших от российского ракетного удара по общежитию достигло уже 18 человек", – подчеркнули городские власти Харькова.

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Вечером 17 августа оккупанты крылатой ракетой "Калибр" нанесли удар по общежитию в Салтовском районе Харькова, где проживали более 30 человек, в том числе люди с нарушениями слуха, они не слышали воздушной тревоги. Среди погибших, которых ранее было 15, – 11-летний мальчик.

Утром 18 августа оккупанты обстреляли еще одно общежитие – в Слободском районе, где жили работники горэлектротранспорта. Четырехэтажное помещение было частично разрушено. Погибли шесть человек, в том числе мальчик 2009 года рождения.

По словам мэра города Игоря Терехова, ночь и утро 18 августа стали самыми трагичными для Харькова за весь период полномасштабного вторжения РФ.